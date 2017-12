Puigdemont diu que és a Brussel·les per defensar el mandat de les urnes i que no ho podria fer des de la presó

El cap de llista de JxCat, Carles Puigdemont, ha constatat que des de la presó no podria defensar la Generalitat i el mandat dels ciutadans. "Estic preparat per defensar la institució i el mandat de les urnes. Per a mi això és més important. Soc a Brussel·les per poder continuar defensant això. Des de la presó no només no ho podria fer, sinó que seria una pèssima notícia per a la democràcia espanyola", ha argumentat en una entrevista a Reuters.

Puigdemont també ha aprofitat l'ocasió per apuntar que Felip VI té l'oportunitat de rectificar en el seu missatge de Nadal després que el 3 d'octubre "prengués part" i es convertís en "el monarca del 155 i del govern espanyol".

També ha assegurat que vol tornar a Catalunya, i ha dit que seria una bona notícia per a Catalunya i per a Espanya que la democràcia espanyola "restituís la legalitat democràtica que el govern va interrompre".



Ha demanat acabar amb la "contradicció" que suposa que ell es pugui presentar a unes eleccions apostant per la independència, que l'independentisme les guanyi i després que ell pugui anar a la presó "per fer possible el compromís electoral".



En aquest sentit, ha indicat que està preparat per defensar la Generalitat i el mandat de les urnes, i això ho pot continuar fent des de Brussel·les, però no des de la presó. A més, ha opinat que el seu empresonament "tampoc ajudaria a arreglar les coses", i ha instat a escoltar el mandat "clar" del poble català.



Pel que fa al paper de Felip VI, ha tornat a criticar que "prengués part" per la postura del govern espanyol. Segons ell, "va preferir ser el monarca del 155" i, per tant, "s'ha autoexclòs d'una solució futura". En tot cas, ha afegit que aquest diumenge té una oportunitat de "començar la rectificació" amb el seu missatge de Nadal.



A través de Twitter, Puigdemont també ha apuntat que s'acaba "la millor setmana en molt de temps" gràcies a la victòria del Barça, però també pensant com l'haurien celebrat Joaquim Forn, Oriol Junqueras i els dos Jordis.

El problema de no arribar al 50% dels vots

La número 3 de JxCat per Barcelona, Clara Ponsatí, ha dit aquest dissabte que no es pot ratificar la declaració d'independència perquè en aquestes eleccions no s'ha assolit el 50% dels vots, però ha afegit que el que sí que es pot fer és restablir el Govern. "Encara no hem sobrepassat al 50% del vot i això ens obliga a ser honestos: la ratificació de la declaració no ha arribat, encara. Mentrestant, però, ja podem restablir el govern de les institucions a casa", ha apuntat en una piulada des del seu compte personal de Twitter.