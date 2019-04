Puigdemont diu ara que la condició per negociar amb Madrid és que "no es negui el dret a l'autodeterminació"

En un eventual govern espanyol en què Pedro Sánchez hagués de necessitar els vots de Junts per Catalunya, la formació que té Jordi Sànchez com a cap de llista exigeix que se'ls reconegui com un interlocutor vàlid. Hi havia certa ambigüitat sobre on es fixava la línia vermella per donar suport a Pedro Sánchez, si en l'opció de no negar el referèndum o comprometre's a l'exercici de l'autodeterminació per part del govern espanyol. En una trobada a Waterloo amb una vintena de candidats de JxCat, l'expresident Carles Puigdemont s'ha posat del costat de Turull i Rull, rebaixant la condició al reconeixement del dret a l'autodeterminació. "Per poder defensar el dret a l'audodeterminació cal que no es negui. La condició indispensable és que no et neguin a tu mateix", ha etzibat recalcat.



Així doncs, Puigdemont no exigeix a Pedro Sánchez el compromís de celebrar un referèndum explícit, sinó simplement que es respecti el dret a l'autodeterminació. Preguntats per quines són les línies vermelles de JxCat per pactar amb el PSOE, tant Borràs com Puigdemont han volgut traslladar la pressió a la banda espanyola, assegurant que les línies vermelles les va posar el govern de Pedro Sánchez l'1 d'Octubre: "Les línies vermelles les té clares l'estat espanyol, les porres són línies vermelles, la repressió és una línia vermella i quan parlem de desbloqueig, parlem de desbloquejar tot això", ha dit l'expresident de la Generalitat.

Però Puigdemont ha assegurat que "la condició indispensable" és que no es negui l'interlocutor ni el seu dret a defensar el dret a l'autodeterminació. Què vol dir, però, que es respecti el dret a l'autodeterminació? En aquest sentit Puigdemont ha recalcat que per asseure's a parlar només cal que es reconegui que JxCat defensa posicions "legítimes, no violentes i emmarcades dins els drets humans i la Constitució espanyola". "Cal que d'entrada abans de tot, ens reconeguin", ha conclòs.

Al mateix temps, però, Puigdemont ha assegurat que l'opció de JxCat representa el mandat de l'1 d'Octubre. "L'1-O és un mandat irrenunciable que va determinar com vol viure aquest país", ha insistit, sense negar al mateix temps que "allà on hi hagi coses a discutir" hi seran, perquè l'objectiu d'aquesta formació és "fer política".



Sobre la unitat, Puigdemont ha insistit en obrir la porta a buscar punts de contacte amb ERC però també ho ha deixat a les mans dels electors, votant a les urnes una opció que vehiculi la unitat, ha dit, i ha posat com a exemple la llista de JxCat. "L'oferta d'unitat sempre serà vigent", ha etzibat l'expresident, que continua obrint la porta a anar a les eleccions europees amb Oriol Junqueras.