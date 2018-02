Puigdemont creu que la situació "s'ha agreujat" després de 100 dies a l'exili

Amb un fred intens que no superava els zero graus, Carles Puigdemont i els quatre consellers que es troben a Bèlgica han commemorat els 100 dies del govern a l’exili a la ciutat de Lovaina (Flandes), un acte on també on han recordat als presos polítics.

Puigdemont ha carregat contra l’Estat espanyol que només soluciona els problemes “no a través de la política, sinó a través del codi penal”. “Cent dies després veiem que el problema no s’ha resolt , sinó que s’ha agreujat. I, a més, veiem com en unes eleccions convocades des del 155 amb les regles de joc del govern espanyol, amb les garanties de l’estat espanyol, la voluntat del poble català persisteix ferma en una direcció que el món ha llegit ja, volem decidir el nostre futur”.

També ha ha volgut recordar l’empresonament dels presidents de l’ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, Oriol Junqueres i Quim Forn. I ha avançat que “estiraran tot el temps” que els quedi a Bèlgica “esperem que sigui poc, perquè les coses es normalitzin i es puguin respectar els resultat de les eleccions”, ha subratllat.

“En aquest diguem-ne aniversari, estem amb els nostres presos polítics, però encara hem veure com hi ha gent que reivindica la presó preventiva, en què s’està retenint a gent democràtica, de pau i honesta, i alguns s’escuden en l’argument fal·laç de la violència”, ha denunciat Puigdemont.

El govern a l’exili ha volgut recordar els 100 dies a Lovaina, perquè en la ciutat tots els dies un grup de catalans conmemoren als presos polítics. Es reuneixen per tocar i cantar en la plaça principal de la localitat El Cant dels Ocells, desafiant el fred.

Dues joves catalanes han agafat avui el violí per compartir l’experiència amb el govern a l’exili. Després, s’ha llegit el poema de Salvador Espriu ‘La pell de brau’. Puigdemont ha agrait el gest, i ha recordat que El Cant dels Ocells és “una de les aportacions de la cultura catalana al món, en què la música és llegida i viscuda com una reivindicació al món”. “És una reinvindicació com volem seguir sent com a poble, i com a comunitat”, ha dit.