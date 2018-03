Puigdemont s’obre a deixar l’escó per evitar eleccions

La màxima és ara evitar una nova convocatòria electoral. Amb aquesta consigna van sortir de la reunió els diputats de JxCat que van desplaçar-se ahir a Brussel·les per abordar amb el president, Carles Puigdemont, l’estratègia per desencallar la investidura i formar govern. Segons fonts presents a la trobada consultades per l’ARA, es van avaluar tots els escenaris que es poden produir abans que hi hagi nous comicis. Fins i tot Puigdemont va arribar a plantejar que, si en l’últim moment i in extremis la CUP no canvia el seu posicionament, quedava la possibilitat que ell mateix i el conseller Toni Comín -tot i que fins ara s’hi ha negat- deixessin l’escó. Una hipòtesi, però, que va generar un seguit d’intervencions tant d’independents com de membres del PDECat -segons diverses fonts coneixedores- assegurant que això és una “línia vermella” i que el president no pot abandonar l’acta de diputat.

“Hi ha marge per convèncer la CUP amb el procés constituent”, insistien ahir des del grup parlamentari, tot i que els anticapitalistes no han activat les reunions territorials per valorar la nova proposta que els van fer arribar JxCat i ERC perquè la consideren “autonomista”. “Deixar l’escó només es plantejarà un cop esgotades totes les opcions”, afegien altres membres consultats. I és que, abans d’arribar a aquest punt, JxCat considera que pot sumar la CUP a l’acord amb ERC per investir Jordi Sànchez, que està pendent que la sala d’apel·lacions del Tribunal Suprem es pronunciï sobre si revoca la decisió del jutge Pablo Llarena i li permet acudir al Parlament.

De fet, el portaveu adjunt, Eduard Pujol, va deixar clar ahir que l’objectiu era fer govern i evitar nous comicis. “No volem eleccions. Tanquem la porta a aquest escenari”, va subratllar en una compareixença de premsa en què també va negar que, ara per ara, Puigdemont es plantegi renunciar a l’escó. Pujol va demanar “sentit d’estat” als cupaires i a ERC per fer camí cap a la República. “Nosaltres ens hem mogut totes les vegades que ha sigut necessari”, va insistir el portaveu de JxCat. Pujol va picar l’ullet en molts fragments del seu discurs als anticapitalistes invocant el referèndum de l’1 d’octubre i el resultat del 21 de desembre i cridant a “fer República”. Des de JxCat assenyalen que els cupaires tenen la capacitat de bloquejar la investidura perquè Puigdemont i Comín no poden votar. Un poder de negociació -remarquen- que no es produiria si no estiguessin exiliats. “Seria una contradicció alterar la voluntat d’un Parlament a partir d’una abstenció o d’un no sabent que tenim dos vots que no es poden expressar però que són diputats”, va advertir Pujol, que feia evident així que la pressió sobre la CUP les pròximes setmanes serà intensa. Els cupaires, en canvi, insten a resoldre l’atzucac a través de la desobediència: ahir el diputat Carles Riera va defensar a RAC1 que es permetés el vot delegat dels exiliats -prohibit pel TC- per fer valer la majoria de JxCat i ERC sobre l’oposició.

Sànchez és el candidat

Després que el jutge Pablo Llarena vetés que Jordi Sànchez - empresonat a Soto del Real- assistís a la investidura, JxCat també va abordar ahir si mantenia el mateix candidat. “Som a temps d’investir Jordi Sànchez -va dir Pujol-, hi ha marc legal que ens garanteix aquesta investidura”, va afegir. Fonts de la direcció de JxCat afirmen que qualsevol canvi de presidenciable l’anunciarà Puigdemont i, de moment, no vol passar al pla C. La sala d’apel·lacions del Suprem ha donat cinc dies a les parts perquè es pronunciïn sobre si revoca la decisió de Llarena i des de la llista consideren que es poden esperar que rectifiqui el Suprem. Un tempo, però, que neguiteja ERC.

Els republicans ahir estaven a l’expectativa del que passés a Brussel·les, interessats a passar com més aviat millor a un nom alternatiu, informa Aleix Moldes. Dimarts la secretària general dels republicans, Marta Rovira, emplaçava públicament JxCat a proposar un nou candidat a la investidura aquesta mateixa setmana. Des d’Esquerra no veuen Sànchez com el candidat “efectiu” que desbloquejarà la formació de govern, pel veto del Suprem però també per les setmanes (o mesos) que el seu cas trigarà a arribar al Tribunal d’Estrasburg. Tanmateix, el president del Parlament, Roger Torrent, no preveu obrir una nova ronda de contactes per canviar de presidenciable fins que hi hagi un altre nom sobre la taula. I quin és el pla C? Des de la direcció de JxCat situen Jordi Turull -que també compta amb l’aval del PDECat- com a nou candidat. Un nom, però, que fa difícil que la CUP es mogui de l’abstenció perquè està “molt vinculat” al partit.