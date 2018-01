Puigdemont només tornarà de Brussel·les si hi ha un "pacte polític" amb l'Estat

El responsable d'acció política del PDECat i diputat al Congrés dels Diputats –i alcalde de Tortosa–, Ferran Bel, ha condicionat un retorn a l'Estat de Carles Puigdemont per a una eventual investidura al Parlament al fet que hi hagi un "pacte polític" previ amb l'Estat.

"El pacte ha de ser polític i s'haurà d'instrumentalitzar. Els problemes polítics han de tenir una resposta política", ha sostingut Bel en declaracions a Cuatro davant la pregunta de si veuria possible un acord amb la Fiscalia que permetés el retorn de Puigdemont sense que sigui detingut.

La "investidura telemàtica", quasi descartada

Ferran Bel no ha descartat que pugui produir-se una "investidura telemàtica" de Puigdemont, però ha apuntat que aquest extrem l'han de decidir "els 135 diputats" del Parlament: "Sense garanties caldrà buscar i explorar qualsevol possibilitat".

El diputat ha assenyalat que la prioritat tant de JxCat com del PDECat passa per que tant Puigdemont com els consellers exiliats a Brussel·les i els dos empresonats en Estremera puguin obtenir l'acta de diputats 'in situ'.

Bel ha negat que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, pugui ser candidat a la presidència en un debat d'investidura: "L'acord era que el 'presidenciable' era Puigdemont si treia més escons. No ens trobaran en cap batalla" en aquest tema, ha resolt.

El Tribunal Suprem valorarà demà la possibilitat de mantenir o revocar la decisió del magistrat de l'alt tribunal Pablo Llarena, que va avalar la presó provisional de Junqueras que el 2 de novembre va acordar la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.