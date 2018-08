Puigneró aposta per avançar cap a una República "digital" mentre Catalunya no tingui el control físic del territori

'Cap a l'estat virtual?' Aquesta pregunta és la que ha contestat el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, en la seva conferència a la Universitat Catalana d'Estiu. I la resposta es podria resumir amb aquestes paraules: "Volem construir una nació digital en forma de República". Puigneró ha defensat explotar totes les eines digitals que estan a l'abast de la societat per construir un nou estat per Catalunya. "Hem perdut el temps pensant a construir un estat com els que coneixem fins ara", ha assegurat, un fet que per al conseller a hores d'ara ja queda obsolet. Segons ha dit, cal redirigir l'estratègia i utilitzar les noves polítiques digitals perquè Catalunya sigui "l'avantguarda". En aquest sentit, el conseller ha defensat: "En absència del control físic del territori, continuar persistint com a nació".

En aquest sentit, Puigneró ha defensat "crear estructures digitals que ens permetin controlar el territori i governar el país des d'on sigui", després de posar d'exemple el cas d'Estònia. El conseller s'ha mostrat esperançat amb les "oportunitats" que ofereix el món digital per poder construir la República i ha posat d'exemple el sistema informàtic que va permetre tirar endavant l'1-O. En aquest sentit, ha parlat del fet que la Guàrdia Civil hagi entrat diverses vegades –fins a 28 cops, ha xifrat el conseller– al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) abans i després del referèndum, i ho ha posat com a prova de la importància d'aquest organisme. "Hauríem de plantejar-nos si podem fer un 1-O cada dia", ha posat sobre la taula Puigneró.

Precisament, el conseller ha assegurat que si Catalunya "ocupa el món digital" podran arribar "oportunitats" per avançar cap a la República com les que van suposar l'1-O i el 27-O, independentment que el Govern tingui el control del territori. Això sí, per explotar totes les eines que ofereix el món digital, Puigneró considera que és imprescindible la "coordinació" entre l'acció del Govern i el Consell de la República. De fet, creu que l'instrument que ha de liderar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont serà un dels pals de paller per desenvolupar aquesta República "digital", juntament amb la feina que es faci des de la societat civil.

Puigneró s'aferra a les oportunitats que ofereix el món digital per defensar el seu projecte de digitalització que ajudi a construir la República Catalana. Una República que permetria que la ciutadania estigués "empoderada, informada i protegida" i que portaria a tenir una "nova oportunitat" per exercir el dret a l'autodeterminació. "La república digital estarà basada en una democràcia més participativa", ha argumentat.

De l'1-O al 27-O, la "primera fase" del Procés

Puigneró ha explicat que entre el referèndum de l'octubre i la declaració d'independència del 27 d'octubre es va "culminar una primera fase del procés català", que no s'ha completat, però. El Govern, segons ha explicat el conseller, va renunciar a "l'exercici de la força física" perquè això hauria comportat, ha dit, "la resposta violenta de l'Estat".