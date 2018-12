Suspensió de l'autonomia catalana i derogació de la llei de violència de gènere: aquest és el programa de Vox

La irrupció de Vox amb 12 escons al Parlament andalús ha sigut la gran sorpresa de les eleccions andaluses i un avís a l'Estat. Tots els partits van encarar la campanya a la comunitat com una primera volta abans de les generals, i el partit de l'extrema dreta ha arribat i s'ha conjurat per quedar-se. Després de veure com Ciutadans li disputa l'espai del centredreta, el PP veu ara com també es trenca la seva hegemonia a la dreta.

Amb més de 378.000 vots a Andalusia i Francisco Serrano al capdavant, Vox es presentava a la comunitat amb un programa que és el mateix per a tot l'Estat. El cap de llista el resumia divendres en un tuit: "Sí als toros, sí a la caça, sí a les tradicions, sí a la vida rural, sí a la derogació de la llei de memòria històrica, sí al canvi de la llei de violència de gènere, sí a Andalusia, sí a Espanya". Aquests són els punts més destacats del programa electoral del partit que anuncia "la reconquesta".

Suspensió de l'autonomia catalana

La principal mesura de la formació i un dels eixos principals de la seva campanya és la "suspensió de l'autonomia catalana fins a la derrota sense pal·liatius del colpisme i depuració de responsabilitats civils i penals". A més, Vox proposa la il·legalització dels partits, associacions i també "ONGs" que persegueixin "la destrucció de la unitat territorial de la nació i la seva sobirania". La formació també demana l'eliminació del concert econòmic basc i el conveni navarrès.

D'altra banda, també planteja agreujar les penes per les "ofenses i ultratges a Espanya i els seus símbols o emblemes". De fet, a principis de novembre el partit va anunciar que estudiava denunciar l'humorista Dani Mateo per mocar-se amb una bandera espanyola durant un gag a 'El intermedio'. Finalment Mateo va haver d'anar a judici per una querella presentada per l'associació franquista Amigos del Valle de los Caídos.

La formació tampoc troba bé el requisit del coneixement de la llengua pròpia dels territoris on es parla més d'un idioma en l'accés a la funció pública, cosa que considera "discriminació", i demana que s'elimini. En el mateix sentit, Vox demana la "supressió de les policies autonòmiques" i l'equiparació salarial entre cossos policials fins que no es faci efectiva. El partit col·loca aquest punt (referit als cossos policials) en l'apartat d'"Espanya, unitat i sobirania".

Només un govern i un Parlament a tot l'Estat

Vox aspira a transformar l'estat autonòmic en un estat "unitari" amb "un sol govern i un sol Parlament per a tot Espanya". Com a pas previ, demana la devolució de les competències d'educació, sanitat, seguretat i justícia a l'Estat, així com "la capacitat legislativa autonòmica" en "tot el possible". En el mateix sentit, proposa la fusió d'ajuntaments i la reducció de representants locals, i una reducció de la despesa en política que passa per l'eliminació de càrrecs i organismes duplicats i prescindibles.

El partit liderat per Santiago Abascal també demana la "devolució de Gibraltar" i un pla integral per la "difusió i protecció de la identitat nacional" i l'"aportació d'Espanya a la civilització i la història universal".

Derogació de la llei de violència de gènere

Vox està en contra del feminisme i el que considera "ideologia de gènere" i, per tant, aposta per la derogació de la llei de violència de gènere, perquè entén que "discrimina" el sexe masculí. Per tant, promou la implementació d'una llei de violència intrafamiliar que protegeixi "tots" els membres de la família. També aposta per la supressió dels "organismes feministes radicals subvencionats" i una persecució efectiva de les "denúncies falses" per agressions masclistes.

El partit d'extrema dreta sempre ha defensat la família tradicional i, per tant, planteja la creació d'un ministeri de la Família i la promulgació d'una llei de protecció de la família que la reconegui com a institució anterior a l'Estat. A més, Vox vol donar suport a les famílies nombroses i a la natalitat en general, i planteja un tipus penal que persegueixi amb més duresa la "perversió de menors".

La formació planteja també l'ampliació del permís de maternitat a 180 dies que s'allargaria a un any en el cas de fills amb discapacitat, però no diu res sobre el permís de paternitat. En canvi, defensa la custòdia compartida en els casos de divorci i la "protecció del dret dels menors a relacionar-se amb els dos progenitors i els seus avis".

L'avortament i el canvi de gènere fora de la sanitat pública

Vox reclama la sanitat integral a l'Estat i la supressió de la sanitat pública en els casos dels avortaments i els canvis de gènere. També reclama l'eliminació de l'accés a la sanitat dels immigrants sense papers, i que sigui de copagament per als residents legals que no tinguin un mínim de 10 anys de permanència a l'Estat: "Es cobriran únicament serveis d'urgència", afirmen. En canvi, les vacunes infantils seran "obligatòries i gratuïtes".

Vox també aposta per la prohibició dels ventres de lloguer.

Derogació immediata de la llei de memòria històrica

Sense embuts, Vox reclama la "derogació immediata de la llei de memòria històrica". "Cap Parlament està legitimitat per definit el nostre passat, i menys excloent els espanyols que difereixen de les seves definicions", argumenta al programa, i acusa els impulsors de la llei de fer servir "el passat per dividir-nos": "Cal homenatjar a tots els que des de perspectives històriques diferents van lluitar per Espanya".

D'altra banda, planteja la creació d'una llei de memòria i dignitat i justícia per a les víctimes del terrorisme i endurir les penes i la persecució del terrorisme.

Deportació d'immigrants sense papers

Vox torna a insistir en la deportació dels "immigrants il·legals" i també dels que tot i tenir els papers hagin comès diversos delictes lleus o un sol delicte greu. El partit també reclama l'enduriment de les penes per combatre les màfies d'immigració "il·legal", però també les "ONGs, empreses o particulars" que, segons la formació, "col·laboren amb elles".

En el mateix sentit, el partit d'extrema dreta vol negar la possibilitat de legalitzar la seva situació a "qualsevol immigrant que hagi entrat il·legalment a Espanya", perquè no pugui rebre "cap ajuda de l'administració". Amb això pretén, afirma, "acabar amb l'efecte crida". També exigeix que se suprimeixi l'arrelament al país com a "manera de regular la immigració il·legal", i elevar l'exigència en nivell d'idioma, tributació i "integració" per aconseguir la nacionalitat espanyola, la qual els que l'aconsegueixin podrien perdre, diu el programa, per "activitats contra la sobirania, la seguretat o la independència nacional".

Respecte al 'top manta' i el "comerç al carrer", Vox demana la persecució dels venedors, els productors i els distribuïdors. D'altra banda, planteja ajudes als països en desenvolupament a canvi que "acceptin la repatriació d'immigrants il·legals i delinqüents"; i aposta per establir quotes d'immigració "privilegiant les nacionalitats que comparteixin idioma i importants llaços d'amistat i cultura amb Espanya".

Mur infranquejable a Ceuta i Melilla

El partit liderat per Abascal demana el tancament de mesquites fonamentalistes i l'expulsió dels imams que "propaguin l'integrisme, el menyspreu a la dona o la jihad". Vox també vol excloure l'ensenyament de l'islam a l'escolta pública i exigir als responsables "de la religió islàmica a Espanya una absoluta col·laboració per a la detecció de radicals".

El partit d'extrema dreta vol que Espanya participi en missions militars de combat contra el jihadisme i suspendre l'espai Schengen fins que es tingui la "garantia que no el faran servir els criminals per fugir de la justícia", i posa com a exemple els independentistes a l'exili, ni "l'aprofitin les màfies d'immigració il·legal".

Així, Vox també demana "aixecar un mur infranquejable a Ceuta i Melilla" per "enfortir les nostres fronteres" i un increment del pressupost de Defensa. El partit també proposa que els espanyols que compleixin 20 anys de servei a l'exèrcit tinguin prioritat a les oposicions a cossos públics i que es consideri un delicte d'atemptat a l'autoritat qualsevol agressió a sanitaris i docents del sector privat (ara només passa al públic), així com el personal de seguretat privada, els funcionaris de presons i els agents portuaris.

Reforma del sistema electoral

El partit demana una reforma del sistema electoral perquè el vot de tots els ciutadans "valgui el mateix". Consistiria a elegir "una part" dels diputats en un districte únic nacional; així com en la supressió de les quotes per sexe, i un reforç de la normativa d'incompatibilitats dels polítics després d'abandonar els càrrecs públics.

Rebaixa radical de l'IRPF i tancament de TV3

En matèria econòmica, Vox proposa un nou pla hidrològic i un pla d'energia per aconseguir l'autosuficiència energètica d'Espanya. A més, planteja l'estalvi de despesa a partir d'una centralització radical d'administració i serveis com les televisions autonòmiques, els defensors del poble, consells consultius i agències meteorològiques. El partit demana que s'elimini tota la despesa pública per a la constitució i posada en marxa d'empreses.

D'altra banda, proposa una rebaixada radical de l'impost sobre la renda i de societats (també per a les pimes); així com de l'IVA per a la compra de productes farmacèutics infantils i geriàtrics; i una reducció dels impostos regulats a la factura de la llum. Vox també planteja el foment de la reindustrialització a Espanya i el suport a la investigació en R+D+I; així com la supressió de l'impost sobre el patrimoni i successions i ajudes per als autònoms, els aturats de més de 50 anys i les empreses que contractin menors de 24 anys.

Respecte a les famílies, Vox planteja beneficis fiscals per a les nombroses i un "tractament conjunt de la renda familiar repartida entre el matrimoni", per afavorir que un dels dos es dediqui a la cura dels fills i els dependents.

El castellà, llengua vehicular

En educació, Vox aposta pel castellà com a única llengua vehicular i obligatòria a l'escola i defensa que les llengües cooficials passin a ser opcionals. Una altra de les mesures destacades és la d'impulsar una llei de protecció de la tauromàquia i la caça.

Força "proporcional" contra els okupes

El partit també planteja que es promulguin lleis contra l'ocupació perquè els ciutadans puguin fer servir la força "proporcional per defensar la seva llar", ampliant el concepte de legítima defensa. Els okupes també serien expulsat en qüestió d'hores dels habitatges on haguessin entrat.