Catalá nega ara que vaticinés la inhabilitació de Puigdemont i els presos polítics abans del judici

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, matisa ara les seves paraules de dijous, en què en una entrevista a Antena 3 donava per fet que inhabilitarien Carles Puigdemont, els diputats a Brussel·les i els diputats presos abans d'obrir judici oral en la causa per rebel·lió al Tribunal Suprem. En una entrevista a la Cope aquest dissabte, ha assegurat que ell "no ha aportat cap novetat" ni tampoc ha tret cap "conclusió". Opina que "simplement", ha citat dos interlocutòries del jutge Pablo Llarena en què es refereix a la suspensió de la representació política de persones sobre les que hi ha un processament ferm.

El govern espanyol no acaba de posar-se d'acord sobre si ha començat el compte enrere de cara a eleccions anticipades a Catalunya. Mentre ahir el portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo, assegurava que respectaran la decisió que prenguin els lletrats del Parlament la setmana que ve i augurava que no veien amb mals ulls seguir amb el "bloqueig" perquè es manté l'aplicació de l'article 155; el ministre de Cultura, Rafael Catalá, segueix insistint que, segons el seu punt de vista, el cronòmetre ha començat a córrer.

"Em sembla que algun procediment ha d'haver-hi, el que no pot ser és quedar-se als llimbs, en una situació que no hi ha investidura però que no es convoquin eleccions", ha assenyalat aquest dissabte en una entrevista a la Cope. Per això anima a la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, a presentar-se per desbloquejar la situació. Tant el PP com el govern de Mariano Rajoy redoblen l'ofensiva perquè Arrimadas es presenti a una investidura que es preveu fallida, ja que els números no donen.

Cospedal: La política de "divisió" de Puigdemont ha acabat "dividint els seus"

La direcció del PP ha desembarcat aquest dissabte a Euskadi. Durant la reunió de la Junta Directiva dels populars bascos, la secretària general del partit, María Dolores de Cospedal, ha assegurat que qui es dedica a fer política "per crear divisió", corre "el risc" d'"acabar dividint el seus i això és el que exactament està fent Puigdemont. A més, ha assegurat que el Govern ha posat "en joc" la convivència pels interessos "particulars". Cospedal ha assistit també al lliurament del premi Gregorio Ordóñez a l'ex primer ministre francès Manuel Valls, juntament amb la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, i l'expresident José María Aznar, en una trobada sense precedents els últims mesos.

Rivera: "Els diners de l'Estat han finançat el cop d'estat"

Mentrestant, el líder de Ciutadans, Albert Rivera continua en campanya contra Mariano Rajoy per no ser prou dur contra l'independentista. Aquest dissabte ha manifestat que és "surrealista" la informació que l'anterior govern de Catalunya financés les despeses del Procés amb partides del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA). "Si això és cert, algú ha d'assumir responsabilitats", ha apuntat durant la participació en el Campus Jove d'Hivern de Ciutadans a Salamanca. Rivera s'ha mostrat perplex per si realment la Generalitat ha "robat la cartera" al "govern d'Espanya i al senyor Montoro i el senyor Rajoy, que controlen els comptes". "Els diners de l'Estat han finançat el cop d'estat", ha assegurat.