Rajoy ignora el Consell d’Estat i impugna la investidura de Puigdemont

Mariano Rajoy posa la cinquena i portarà avui al Tribunal Constitucional la investidura de Carles Puigdemont. El president espanyol està decidit a impedir que se celebri un ple al Parlament amb el cap de llista de Junts per Catalunya com a candidat i impugnarà la proposta que va signar Roger Torrent dimarts a la tarda. Ho farà ignorant les recomanacions del Consell d’Estat, que ahir, contra pronòstic, va fer saber a l’executiu que no hi ha fonament per actuar, després que Rajoy li sol·licités un informe -preceptiu però no vinculant- com a pas previ a recórrer al TC. Al vespre va saltar la sorpresa, en el que és el primer revés jurídic que es troba el govern espanyol relacionat amb el Procés.

El president espanyol ja en té prou de reaccionar sempre a posteriori i ahir va decidir engegar la maquinària de manera preventiva. Després de no haver evitat la consulta del 9-N el 2014, els plens del 6 i 7 de setembre i, sobretot, el referèndum de l’1-O, ahir va prendre la iniciativa per intentar impedir la investidura de Puigdemont, ja sigui presencial o a distància. Abans que el ple estigui convocat i que el mateix Puigdemont hagi decidit si torna o no, Rajoy va moure fitxa. I Torrent va respondre-hi hores més tard anunciant la convocatòria de la sessió per dimarts que ve a les tres de la tarda amb Puigdemont com a candidat.

Soraya Sáenz de Santamaría va comparèixer ahir d’urgència a la Moncloa per anunciar les mesures adoptades, comunicades prèviament al PP i el PSOE, i que després va aplaudir Ciutadans. Després de reunir-se durant dues hores, el Consell d’Estat va remetre a la Moncloa el seu dictamen sobre si es pot impugnar la decisió de Torrent de nomenar Puigdemont candidat a la investidura. Fonts de la Moncloa van puntualitzar que el Consell d’Estat “discrepa sobre el moment temporal de fer-ho”. L’executiu també va demanar informe sobre el vot delegat als diputats que són fora del territori espanyol i, en aquest cas, l’òrgan li va donar la raó. Rajoy tirarà endavant igualment el recurs al TC, que en cas de ser admès a tràmit suspendria automàticament els preceptes impugnats. El president espanyol tasta la seva pròpia medicina i després de criticar a tort i a dret que l’independentisme fes cas omís dels dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries, ara fa el sord davant el Consell d’Estat.

Cop de volant

La decisió de Rajoy és un gir en el guió que tenia previst inicialment. Els plans de la Moncloa passaven per estar alerta de qualsevol moviment que fessin Puigdemont i el Parlament, i a la mínima que un “acte jurídic” constatés la pretensió d’investir un candidat de manera no presencial, apel·lar al TC. “Tan bon punt hi hagi una sol·licitud per posar una pantalla a l’hemicicle, recorrerem”, resumien els últims dies fonts de la Moncloa. De fet, dimarts el govern espanyol va considerar que no podia actuar contra la proposta de Puigdemont a la investidura signada per Torrent i publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. Hores abans JxCat havia retirat la petició del vot delegat per al seu cap de llista, amb la intenció de no evidenciar que provaria una fórmula a distància. L’objectiu era que els partits constitucionalistes a la mesa forcessin que Torrent signés algun document abans del ple indicant la necessitat de suports tecnològics o que un altre diputat faria el discurs en nom de Puigdemont. L’estratègia de l’executiu tenia, però, un risc: no tenir la paella pel mànec de la situació i deixar oberta la possibilitat que el ple comencés i es desenvolupés abans de ser suspès.

Però Rajoy ja no vol permetre més dies històrics i, després d’hores “d’estudi”, segons fonts de la Moncloa, l’entorn del president ha vist una escletxa per provar la via preventiva. D’una banda, Santamaría va argumentar que l’ordre de detenció sobre Puigdemont i l’automàtica posada a disposició de la justícia li impedeix assistir físicament a la cambra; de l’altra, va subratllar que la investidura ha de ser necessàriament presencial. L’informe dels lletrats del Parlament apuntaven en aquest sentit i el jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena va parlar “d’impossibilitat legal d’optar a una investidura sense comparèixer al Parlament” en la seva interlocutòria de rebuig a l’euroordre de detenció del president durant el seu viatge a Dinamarca. La tesi de la Moncloa ignora, però, dos escenaris: que Puigdemont accedeixi a l’hemicicle sense ser capturat per les forces i cossos de seguretat de l’Estat, o bé que s’entregui al jutge, vagi a la presó i demani el permís per participar en el ple. Precisament, sobre la possibilitat que Oriol Junqueras i Jordi Sànchez -empresonats- siguin els candidats a la investidura no es va posicionar la vicepresidenta, adduint que és competència de Llarena decidir si poden exercir els seus drets com a diputats i a través de quina fórmula.

Un Parlament intervingut

El govern espanyol està disposat a atemptar directament contra el dret d’un diputat electe a aspirar a la presidència i a portar la judicatura a l’extrem per intervenir les competències del president del Parlament, que ha proposat el candidat que més consens ha generat entre tots els grups parlamentaris. En aquest sentit, Rajoy busca pressionar Torrent i deixar-li un únic escenari: plantejar un candidat alternatiu si no vol incórrer en la desobediència. “El senyor Torrent hauria d’haver tingut en compte que Puigdemont no pot ser físicament a la cambra”, va subratllar la vicepresidenta espanyola. L’independentisme, però, fa pinya i el portaveu de JxCat, Eduard Pujol, va deixar clar ahir en roda de premsa al Parlament que no acceptaran el “cop d’estat”. “Davant d’aquesta amenaça i voluntat de coacció només ens queda la fermesa”, va assegurar Pujol, que va subratllar que Puigdemont és el candidat a la presidència. En saber-se l’opinió del Consell d’Estat, el mateix Puigdemont va expressar a través de Twitter que Santamaría “ha de dimitir pel frau de llei que pretenia orquestrar”.

Públicament, les dues forces independentistes no exhibeixen fissures i el portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, va assegurar que el seu partit no preveu, en aquests moments, “cap pla B” al cap de llista de JxCat. Tanmateix, Sabrià es va resistir a manifestar si el seu grup el votarà. Els dubtes sobre si tirar endavant la investidura de Puigdemont en cas d’una hipotètica suspensió del TC planen en les files d’ERC, que ahir es van mostrar partidaris de celebrar el ple del dia 30 per tenir un dia de marge abans d’esgotar el termini.

Com ha sigut habitual els últims anys, el futur de l’independentisme recaurà en els dotze magistrats del TC, que avui han de decidir si admeten a tràmit el recurs i per tant se suspèn automàticament la investidura de Puigdemont. Els magistrats, però, hauran de debatre si l’acord del Parlament és recurrible, cosa que el Consell d’Estat descarta. Després d’ignorar les advertències del màxim òrgan consultiu del govern espanyol, Rajoy encara confia que el TC li faci un altre favor.