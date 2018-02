Rajoy vol que el Parlament triï un "president normal"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dijous que "està en mans del nou Parlament català triar de manera normal un president normal", i ha considerat que aquesta normalitat la marcaria el fet "que pugui estar present a la seva investidura", i que no tingui causes pendents amb la justícia. En un acte organitzat pel diari 'Abc', Rajoy ha considerat que el Procés ha sigut el "desafiament més gran que ha encarat mai la democràcia espanyola", però que ha servit per deixar clar "que aquest govern no cedeix a les imposicions, i menys quan són il·legítimes i il·legals".

El govern espanyol ja ha reiterat en el passat que no pensa tolerar una investidura de Carles Puigdemont, fet que miraria de combatre a través del Tribunal Constitucional, i també que mirarà de frenar una investidura simbòlica. Rajoy ha clarificat avui quina seria l'opció que serviria a la Moncloa: la d'un president "que no estigui immers en cap procediment judicial", fet que deixa fora alguns dels noms que han sonat com a alternativa a Carles Puigdemont, com ara Jordi Sànchez, però no la candidata que sona amb més força, Elsa Artadi, que no està implicada en el cas que s'investiga al Tribunal Suprem. Tot i així, Rajoy no ha entrat a valorar quina serla la resposta del govern espanyol davant d'una enventual investidura de Puigdemont.

Rajoy ha aprofitat l'acte per fer balanç de la seva resposta al Procés, i ha dit que "alguns van pensar que podien viure fora de la llei i només han aconseguit quedar fora del govern". Segons el seu relat, el govern espanyol va fer "el què havia de fer amb el suport més ampli possible", i ha demanat que no es faci partidisme amb aquest assumpte.

Sense anomenar-lo, Rajoy tampoc ha estalviat les crítiques a Puigdemont i s'ha preguntat "quant de temps poden aguantar els catalans sense Govern per un sol home". Però també ha carregat contra la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas: "Molta gent no entén que no es presenti una alternativa consitucionalista". Tot i així, ha dit que "mentre el nou Parlament busca un president, Catalunya no estarà sense Govern, perquè l'article 155 és la garantia" que se seguiran gestionant les administracions públiques catalanes.

El president espanyol ha asseverat que el seu "desig" és que "tot torni a la normalitat" i ha tret pit que el seu partit, que "pot cometre errors", "és l'únic partit que posa l'estabilitat d'Espanya davant dels seus interessos".