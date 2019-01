Demanen que Felip VI, Rajoy i Puigdemont també declarin

Més enllà de l’evident rellevància que tindran les declaracions dels 12 acusats, les compareixences dels testimonis no només seran claus en el desenvolupament del judici, sinó que també tindran un gran interès per la quantitat i per la notorietat de molts d’ells. Tot i que la seva participació és pràcticament impossible, algunes defenses reclamen citar Felip VI arran del seu discurs del 3 d’octubre del 2017. També ho és la del responsable principal dels fets que es jutgen -el referèndum-, Carles Puigdemont, exiliat a Waterloo.

El monarca està exempt d’acudir davant la justícia, tal com marca l’article 411 de la llei d’enjudiciament criminal. En el cas de Puigdemont, les defenses volen que comparegui per videconferència, però difícilment el Tribunal Suprem hi accedirà si no és a través de l’ambaixada espanyola a Bèlgica, on l’expresident seria detingut. El mateix succeeix amb la petició de compareixença de la secretària general d’ERC, Marta Rovira, que és a Ginebra i, com Puigdemont, està encausada.

Qui és més plausible que assisteixi al judici en qualitat de testimoni és l’expresident espanyol Mariano Rajoy, a petició de Jordi Pina, advocat de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez. Fonts del Suprem apuntaven fa uns dies que serien “garantistes” amb les parts en relació a les peticions de proves i no tancaven la porta a accedir al gruix de peticions. Un altre membre de l’antic executiu del PP que podria comparèixer és l’ex delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, reclamat per la defensa de Joaquim Forn.

L’exconseller d’Interior vol defensar l’actuació dels Mossos debatent amb els principals responsables de l’operatiu de l’1-O, i és per això que també reclama que se citi José Antonio Nieto, ex secretari d’estat de Seguretat, i Juan Antonio Puigserver, ex secretari general tècnic d’Interior. També el coordinador del dispositiu policial de l’1-O, Diego Pérez de los Cobos -que en la instrucció ja va carregar contra els Mossos-, i els principals responsables de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya. A més, reclama la presència del major Josep Lluís Trapero tot i estar processat a l’Audiència Nacional, que segons fonts consultades per l’ARA té la idea de declarar tot i poder-se acollir al dret a no fer-ho.

L’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, al seu torn, reclama com a testimonis els exmembres de la mesa processats per desobediència i que seran jutjats al TSJC, a més dels expresidents de la cambra Ernest Benach i Núria de Gispert. És rellevant la presència d’alguns lletrats del Parlament però sobretot l’absència dels aleshores secretari general i lletrat major, Xavier Muro i Antoni Bayona. De la llarga llista de peticions destaquen la de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el lehendakari, Íñigo Urkullu, i els dirigents republicans Josep Maria Jové i Lluís Salvadó (encausats a Catalunya). A més, Sànchez, Rull i Turull demanen que compareguin votants de l’1-O.