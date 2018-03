Rajoy, sobre l'exili de Rovira: "Quan es rep una citació judicial, el més normal és comparèixer"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no ha volgut entrar a valorar l'exili de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, però li ha retret que no hagi comparegut a la citació del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. "En una societat, en un entorn com l’europeu, qualsevol ciutadà que rebi una citació de la justícia, el més normal és que comparegui", s'ha limitat a dir aquest divendres durant la roda de premsa que ha celebrat a Brussel·les.

Rajoy també ha fet referència al ple d'investidura d'ahir en què Jordi Turull, el candidat de Junts per Catalunya a president de la Generalitat, no va aconseguir els suports suficients per ser nomenat president. El líder popular ha reclamat als partits catalans que presentin un candidat "que no tingui problemes amb la justícia" per ser president de la Generalitat i els ha retret que en tres mesos "no s’hagi escollit ningú".

El cap de l'executiu espanyol encara ha anat més enllà i ha acusat els partits independentistes d'estar perdent el temps. "Fa la sensació que no es vol resoldre el problema", ha dit. També ha tornat a reclamar que es formi un nou Govern "que compleixi la llei" i que permeti recuperar "la normalitat institucional, social i econòmica". Davant la mà estesa al diàleg que va oferir ahir Turull, Rajoy no ha reaccionat i s'ha limitat a dir: “Sempre he estat disposat a parlar i a negociar".

Sobre la possibilitat de celebrar noves eleccions a meitats de juliol, el president del govern espanyol ha dit que no n'és partidari: "La meva opinió és que tot el que sigui excepcionalitat en la qüestió institucional no és bo".