Rajoy adverteix que combatrà els CDR amb "tots" els mitjans policials i judicials

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha defensat aquest dimarts l'actuació dels Mossos d'Esquadra en les últimes mobilitzacions independentistes i ha advertit que combatrà els Comitès de Defensa de la República (CDR) amb "tots" els mitjans policials i judicials. Segons la seva opinió, els Mossos actuen amb criteris tècnics. El president espanyol ha acusat els CDR, a més, de ser més violents com menys suport popular tenen.

Rajoy, que és de visita oficial a Argèlia, ha explicat així la seva postura durant la roda de premsa conjunta que ha ofert juntament amb el primer ministre argelià, Ahmed Ouyania. El cap de l'executiu ha exposat que "tots" estan preocupats per "l'actuació violenta i intimidatòria" dels CDR: "Com menys suport popular semblen tenir, més caràcter violent", ha assegurat davant els periodistes. "El govern està determinat a combatre aquestes conductes amb tots els mitjans policials i judicials que té a l'abast", ha advertit, i ha afirmat que la llei es complirà "tal com s'ha complert tots aquests mesos".