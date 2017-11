Rajoy: "Amb el 155 els espanyols han descobert que l'Estat es pot defensar"

Amb l'orgull d'haver fet els deures, Mariano Rajoy s'ha plantat aquest dimarts als estudis de la Cope a Madrid per concedir la primera entrevista des de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i el cessament de tot el Govern. I igual que diumenge des de Barcelona -acompanyat del seu candidat, Xavier García Albiol-, ha defensat de manera aferrissada la seva decisió, i ha presumit de tenir el beneplàcit de tota la Unió Europea i d'haver-se esperat fins que no hi havia alternativa.

El 155 es converteix així, per al PP, en un avís per a navegants. Tal com ja han fet companys de files seus, no ha tancat la porta a tornar-lo a aplicar si fos necessari. Rajoy no ensenya encara les seves cartes si l'independentisme torna a obtenir la majoria en les eleccions autonòmiques del 21 de desembre i ho fia tot a una participació "massiva" dels catalans per recuperar la "normalitat institucional". Ara bé, adverteix el pròxim Govern que haurà de ser "lleial" per tornar a aquesta normalitat, perquè "amb el 155 els espanyols han descobert que l'Estat es pot defensar". Descarta a més convocar eleccions generals si el 21-D fracassa la seva estratègia i torna a guanyar l'independentisme. La seva intenció és que la legislatura duri quatre anys llargs i tornar-se a presentar.

"Ara la gent ja sap què és el 155 i que si algú va en contra de l'Estatut, la Constitució o les lleis, es pot aplicar. Espanya es pot defensar quan se l'ataca de manera tan brutal com s'ha fet", ha assenyalat. En aquest sentit, ha fet gala de permetre als partits independentistes presentar-se a les eleccions autonòmiques després d'haver-ne forçat la convocatòria, sense obrir la porta en cap cas a il·legalitzar-los o bé prohibir-ne el programa electoral.

L'estratègia del govern espanyol passa ara mateix per furgar en les diferències dins dels partits independentistes i acusar-los d'haver "enganyat" els catalans. Fan seves així les mateixes paraules dels republicans quan reconeixen: "No estàvem preparats per a la independència". "Crec que ara se li està dient a la gent que se l'ha enganyat. Això és el Procés de les grans mentides. No només no estaven preparats, sinó que també van dir que no afectaria l'economia i han marxat més de 2.000 empreses", ha incidit Rajoy, que ha considerat que, si bé tots els membres del Govern no estan inhabilitats per la justícia, sí que estan "inhabilitats políticament per haver enganyat Catalunya". Ha defensat ena quest sentit que els consellers empresonats puguin anar a les llistes, però consideraria "absurd" que tornessin a ser nomenats consellers.

Tal i com avançava avui l'ARA, el PP té intenció de ser "indulgent" amb el PSC perquè consideren que és l'única "esperança" per fer fora l'independentisme el 21-D. Avui Rajoy s'ha mostrat convençut que els socialistes mai permetran trencar la sobirania d'Espanya i acceptar un referèndum per governar de la mà d'ERC i els comuns.

Perspectives de creixement

En el flanc econòmic, i després d'haver aprovat un decret exprés per permetre la sortida massiva d'empreses de Catalunya, Mariano Rajoy ha anunciat aquest dimarts que té intenció de revisar a l'alça les perspectives de creixement de cara a l'any vinent del 2,3% al 2,8% o fins i tot al 3% si torna la "normalitat institucional" a Catalunya.

Presumint de país i criticant durament "tothom que diu que Espanya sempre va malament", ha recordat que l'Estat és la 12a potència mundial. Segons dades del Fons Monetari Internacional (FMI), però, és la 14a potència i va camí de convertir-se en la 15a el 2021 amb l'entrada d'Indonèsia.

Control de l'educació

En el tram final de l'entrevista, Mariano Rajoy ha fet una defensa de l'estat de les autonomies i ha remès l'independentisme a negociar en la comissió territorial que estudiarà el nou sistema de finançament autonòmic i la reforma de la Constitució si vol demanar qualsevol cosa. Fa així seva la proposta del líder del PSOE, Pedro Sánchez, per respondre al Procés. Ara bé, ja deixa entreveure que no té cap intenció de reformar la Constitució i que qualsevol canvi s'ha de fer amb l'acord de tothom. És a dir, que és pràcticament impossible.

El que sí que s'obre a controlar és l'educació a les escoles. Ha incidit fins a dos cops que està en procés d'estudi que la Intervenció General de l'Estat tingui més presència a Catalunya per vetllar per l'ensenyament del castellà. També ha criticat durament els pares "radicals" que van portar els nens a fer d'"escuts humans" en els talls de carretera de l'aturada general del 8 de novembre. Per a Rajoy van ser escenes "dramàtiques" que tenen molt a veure amb la "qualitat humana d'aquesta gent".

Sobre l'aturada general, ha assegurat que els centenars de persones que van tallar l'AVE a Sants van ser "fitxats" i "seran sancionats".

Obert a tornar-se a presentar

L'entrevista ha acabat amb una resposta 'a la gallega' de Mariano Rajoy quan ha anunciat que té intenció de tornar-se a presentar a les pròximes eleccions espanyoles: "Jo em trobo molt bé. Estic en un bon moment de la meva vida". Igualment, ha demanat que al periodista que l'ha entrevistat, Carlos Herrera, el fitxin per a una nova temporada. Es porten només un any i Rajoy ha valorat, en to amistós -és un dels que concedeix més entrevistes, juntament amb Onda Cero- que tots dos ho fan molt bé.