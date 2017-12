Rajoy apel·la a bastir ponts que "uneixin i no separin" de cara al 2018

En el seu últim acte públic del 2017, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha apel·lat a crear i ampliar ponts que "uneixin i no separin" i ha garantit que els esforços del seu executiu es dedicaran a mantenir l'estabilitat i la certesa. Rajoy ha llançat aquest missatge en la seva intervenció en l'acte d'inauguració de l'ampliació del pont de Rande, a Pontevedra, en el qual ha estat acompanyat, entre altres, pel president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, i la presidenta del Congrés, Ana Pastor.

"Donin per descomptat que el Govern seguirà treballant al servei de l'interès general, pensant sempre en les persones, perquè aquesta és l'única manera possible d'entendre la política", ha afirmat Rajoy. Després de fer un repàs de les principals xifres econòmiques d'Espanya, ha reiterat el seu missatge d'optimisme per al futur que ja va exposar ahir en el balanç de l'any que va fer en una compareixença al Palau de la Moncloa.

El president del Govern ha recordat que avui fa 25 anys de l'entrada en vigor a Espanya del Tractat de Maastricht, una efemèride que ha dit que posa de manifest la vocació europea d'Espanya i fins a quin punt ha avançat en l'àmbit social, polític i econòmic en el si de la UE.

Per a ell, els grans projectes com la construcció europea i, en matèria d'infraestructures, el pont de Rande sobre la ria de Vigo, impulsen la prosperitat, donen resposta a la demanda social de mobilitat i contribueixen a la vertebració territorial.

De la mateixa manera que, fa 40 anys, es va construir el pont de Rande, els espanyols van posar en marxa "una de les obres més enlluernadores de l'arquitectura política del segle XX, la Transició". "Va ser un excepcional pont de reconciliació i concòrdia pel qual hem transitat els millors anys de democràcia i modernització a Espanya", ha afegit.

Sánchez presenta el PSOE com "l'esquerra constitucional"

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicat el "deure" del PSOE com a partit de l'esquerra "constitucional i solidària que no cedeix ni davant l'independentisme ni davant l'autoritarisme de la dreta". "Espanya es mereix que l'esquerra torni al govern", ha subratllat en una carta als militants en què assegura que el "deure" del PSOE consisteix ara a "abordar les grans transformacions que necessita" el país.

En la missiva, el líder dels socialistes fixa la mirada en els comicis autonòmics, locals i europeus del 2019 i demana que el 2018 sigui "el punt de partida" per "renovar la confiança en el projecte socialista" a les cites electorals.

Així mateix, fa balanç de l'any que acaba com un període en què s'han dut a terme "importants processos de renovació de lideratges" dins el partit i en el qual el PSOE "no ha vacil·lat a l'hora de defensar la democràcia davant les vies unilaterals de ruptura" com el desafiament independentista a Catalunya, qüestió a què ha dedicat part del missatge.

"El secessionisme ha crescut, entre altres factors, sobre el silenci i l'immobilisme, fet que fa més necessària que mai la consolidació d'un projecte alternatiu des dels valors de l'esquerra", assegura Sánchez, que assenyala com el seu partit ha impulsat durant aquest període la creació d'un òrgan parlamentari específic per "afrontar els reptes a què s'enfronta el model territorial" espanyol. A més, en el context de la "crisi política i territorial", critica "la incapacitat de la dreta per afrontar problemes la solució dels quals encomana al pas del temps o a la simple casualitat".