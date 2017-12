Rajoy convoca la sessió per constituir el nou Parlament el 17 de gener

Mariano Rajoy no és el millor fent pronòstics. Va deixar el 2016 assegurant que la inestabilitat política s'havia acabat a Espanya, i va marxar de vacances aquest estiu convençut que no hi hauria 1-O. Aquest divendres compareix des del saló solemne dels tapissos a la Moncloa per fer balanç d'aquest 2017, un any "extraordinàriament difícil amb moments d'alta tensió", segons ha assegurat només començar el discurs referint-se al Procés.

Ha anunciat així que convoca la constitució del nou Parlament de Catalunya per al 17 de gener, sis dies abans del límit marcat per llei, és a dir el 23 de gener. Serà després d'una ronda de contactes amb tots els partits, tal i com ha assenyalat sense mencionar de quines formacions es tracta, si totes les que constitueixen el Congrés o bé tornarà a excloure les formacions independentistes.

Amb tot, ha volgut fer un balanç positiu aferrant-se a les dades econòmiques, que per a ell suposa una "millora del dia a dia de tots els espanyols". Malgrat haver de "fer front a una cosa inusual i desestibilitzadora com l'intent d'independència d'una part del país", ha assegurat que hi ha "elements per fer un balanç positiu" perquè el 2017 suposa el "guany de la recuperació econòmica i institucional".

D'aquesta manera la compareixença de Rajoy passa per tornar a aferrar-se als números i al creixement econòmic. El president del govern espanyol es felicita de l'evolució de l'economia espanyola i assegura que les perspectives de futur són bones fins al 2020. Segons el president espanyol, "l'única ombra és el factor d'inestabilitat que genera la política a Catalunya".

La Moncloa no ha virat ni un mil·límetre la seva estratègia a Catalunya malgrat els resultats del 21-D. Rajoy es va empassar ahir el grapau d'haver només tret quatre diputats al Parlament i va convidar un Albert Rivera crescut a la Moncloa. Després li treia importància a la reunió i deia que només s'emmarcava en una nova ronda de contactes per a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat del 2017.