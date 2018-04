Rajoy presumeix d'haver frenat Puigdemont: "La llei mana més que qualsevol president"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha clausurat aquest diumenge la convenció del PP a Sevilla, i ha tret pit d'haver frenat la investidura de Carles Puigdemont, que ha considerat que hauria estat "il·legal". En un discurs davant dels principals dirigents del seu partit i centenars de militants, el president espanyol ha presumit d'haver assumit la "responsabilitat" d'aplicar el 155, tot i que "alguns advertien de conseqüències apocalíptiques".

El també president popular ha reiterat que el més "urgent" que ha de passar és que "Catalunya compti amb un president viable, que respecti la llei i que treballi per restituir la convivència", perquè, ha dit, "la llei mana més que qualsevol president o projecte". En aquest sentit, el president espanyol ha fet una crida a respectar les decisions judicials, "les que ens agraden més i les que ens agraden menys", després que aquesta setmana un tribunal alemany hagi decretat la llibertat de Puigdemont i hagi descartat el delicte de rebel·lió. "Convé recordar tot el que s'ha fet i evitat. Van voler trencar la unitat d'Espanya i no ho han fet", ha asseverat Rajoy.

Fora de la situació catalana, el discurs de Rajoy ha anat molt enfocat a atacar Ciutadans, els quals, sense anomenar-los, han estat el principal objectiu dels atacs del president espanyol, que ha burxat en la inexperiència del govern del partit d'Albert Rivera. "No tenen res a presentar, perquè són nous i no tenen passat. No han governat mai i això ho presenten com el seu gran mèrit. Nosaltres tenim passat, present i sobretot futur", ha dit Rajoy, que ha volgut aixecar la moral de la tropa davant de l'auge demoscòpic del partit taronja: "Sortim a guanyar, perquè quan guanya el PP guanya Espanya".

"Som un parit amb vocació de govern, sempre. A l'oposició treballem per governar, i governem en més llocs amb més alcaldes i més senadors que ningú", ha afirmat Rajoy, que ha fet un esforç per presumir de coherència: "Podem governar o estar a l'oposició, però sempre ens comportem amb la mateixa idea".

Després, segons Rajoy, "hi ha la resta" de partits: els que "no han sabut governar mai i no han governat mai i ho prometen tot", en referència de nou a Cs, als quals ha etzibat: "L'alcalde del poble més humil de la serra de Grazalema té més experiència que aquests llenguts".