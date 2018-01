Rajoy compara el 21-D amb les eleccions del 1936: "Els resultats dels independentistes van ser els mateixos"

La crisi al govern espanyol va provocar el 1936 eleccions anticipades i canvi de govern a Espanya, tot just cinc mesos abans que una part de l'exèrcit impulsés un cop d'estat. Les esquerres van guanyar aquells comicis, i a Catalunya ERC va ser la força més votada. En una entrevista a Onda Cero, l'actual president espanyol, Mariano Rajoy, ha comparat aquest dimecres aquelles eleccions amb les del 21 de desembre: "En les últimes eleccions de la República, a Catalunya el resultat entre els partits independentistes nacionalistes i els que no ho eren va ser exactament igual que el de les últimes eleccions que s'han celebrat. Exactament igual".

Rajoy ha explicat que la majoria independentista de l'actual Parlament no té res a veure amb la seva acció de govern i, de fet, ha evitat fer cap tipus d'autocrítica."El 98% de la responsabilitat la tenen els que es van saltar les lleis", ha remarcat, i ha insistit que la seva línia vermella sempre serà "respectar la legalitat" i que, per tant, mai autoritzarà ni un referèndum ni la independència de Catalunya. "En cas que els independentistes superin algun dia el 50% canviarà la seva actitud?", li ha preguntat el periodista Carlos Alsina. "No", ha respost de manera contundent el president espanyol.

El 36, els independentistes ja eren majoria, diu Rajoy. Aleshores es van enfrontar dos blocs ideològics, tant a Catalunya com a l'Estat, i el pes de les reivindicacions no era la independència. En tot cas, al bloc de les esquerres eren majoritaris els que defensaven la sobirania de Catalunya. ERC va guanyar aquelles eleccions amb 23 diputats, i el front d'esquerres es va imposar per 41 a 13 a les dretes, encapçalades per la Lliga. Els partits independentistes nacionalistes -segons la concepció de Rajoy- van obtenir 35 dels 54 diputats en disputa.

La diferència més evident és que aquelles eren unes eleccions a les Corts espanyoles i no al Parlament. De fet, a Onda Cero Rajoy ha restat importància a la victòria de l'independentisme i ha recordat que en les eleccions autonòmiques acostumen a guanyar els "nacionalistes". I una de les similituds: que tant el 1936 com el 2017 hi havia presos polítics que no van poder participar als comicis. La victòria de les esquerres a Espanya va comportar, però, que Lluís Companys i la resta de representants de la Generalitat que havien estat empresonats quedessin en llibertat després de ser amnistiats. La Generalitat i el Parlament es van restituir i l'Estatut va tornar a ser vigent al Principat.

82 anys després, en canvi, després d'unes eleccions al Parlament amb victòria independentista, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart segueixen a la presó; el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i quatre consellers són a l'exili, i el 155 continua regint a les institucions catalanes. Per a Rajoy, el govern espanyol no ha de canviar d'estratègia respecte a Catalunya perquè, si fa no fa, l'actual crisi territorial és part del mateix problema que ha existit sempre.