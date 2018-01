Rajoy es llança al carrer per frenar l’auge de Ciutadans

Mariano Rajoy ha pitjat el botó d’alerta roja en vista de l’auge de Ciutadans, que ha passat en pocs mesos de ser una crossa a una amenaça seriosa, amb algunes enquestes que ja parlen de sorpasso. Preocupa entre els dirigents territorials del partit la inacció del president espanyol davant d’aquest risc, i avui mateix Rajoy posarà fil a l’agulla. Presidirà una junta directiva nacional, el màxim òrgan de direcció entre congressos del PP, en la qual anunciarà l’inici d’una llarga precampanya electoral amb la vista posada en les municipals i autonòmiques del 2019. El president popular té previst llançar-se al carrer, amb una agenda d’actes de partit intensificada i per tot el territori espanyol, segons expliquen fonts del PP. Els dirigents populars també esperen que el president espanyol convoqui una convenció per perfilar els missatges que volen donar d’aquí als comicis, i que al seu discurs presenti les claus de l’argumentari per mirar de desballestar l’estratègia d’Albert Rivera per assaltar la Moncloa.

La patacada monumental del PP a les eleccions catalanes ha provocat algunes crítiques internes al partit, tot i que com és habitual entre els populars han arribat amb sordina. Només l’exministre José Manuel García-Margallo s’ha atrevit a reclamar en públic una renovació dels equips a Génova i també a la Moncloa per evitar que la crisi acabi afectant el mateix Rajoy. Però entre els plans del president espanyol no hi ha fer canvis d’abast, segons fonts populars, tot i que admeten que el zel del líder del partit fa que no sigui del tot descartable. L’ ascens de Jorge Moragas, fins fa unes setmanes cap de gabinet del president espanyol i ara ambaixador davant de les Nacions Unides, forcen un relleu en aquesta cartera, que previsiblement s’anunciarà aquesta setmana.

Des de fa unes setmanes, el PP ja ha virat el discurs respecte a Ciutadans i ha elevat el to de les crítiques, sobretot després que els de Rivera posessin en dubte el seu suport als pressupostos, ja pactat, per la negativa del PP a cessar una senadora imputada en un cas de corrupció. Els populars veuen “oportunisme” a Ciutadans i els acusen d’estar posant en perill l’estabilitat política espanyola de manera “irresponsable”. Des del govern espanyol també s’han desfermat les crítiques en el mateix sentit, com les que va fer divendres el portaveu, Íñigo Méndez de Vigo. I en l’argumentari immediat carregaran encara més les tintes contra Ciutadans, amb temes com la presó permanent revisable, que el PP defensa en solitari davant l’intent de l’oposició de tombar-la al Congrés, que de moment ha comptat amb la complicitat del partit taronja, que es va abstenir en la presa en consideració de la proposició de llei. “Un partit que vol ser de govern no es pot abstenir davant d’assumptes tan transcendentals. Ha de tenir una postura”, deia ahir el vicesecretari de política autonòmica del PP, Javier Arenas. L’objectiu és burxar en temes sensibles per al votant més escorat a la dreta, que ha vist en Ciutadans una alternativa al PP.

Una altra de les estratègies que seguirà el PP serà nomenar aviat els candidats a les municipals i autonòmiques, especialment a les grans ciutats i a les places on Cs li podria disputar el lideratge de la dreta. L’Ajuntament de Madrid és una de les prioritats, i el vicesecretari de comunicació popular, Pablo Casado, es perfila com a candidat, tot i que Méndez de Vigo també és a les travesses per cobrir aquesta plaça. Cal veure si la seva designació provocarà una reforma de l’equip de confiança de Rajoy al PP, del qual Casado forma part. En les últimes municipals i autonòmiques Ciutadans encara no tenia una gran implantació en molts territoris, però l’entrada als consistoris i Parlaments autonòmics, en molts casos donant suport a governs populars, els ha permès guanyar múscul i aspirar, ara sí, a entrar a governar (de moment no ho fan enlloc).

Capacitat limitada

Rajoy té pendent l’aprovació dels pressupostos, de manera que necessita els vots de Ciutadans, i això li limita la capacitat de pressió al partit taronja. Per això també intentarà guanyar terreny a Rivera amb un discurs propositiu, en el qual tregui pit de la gestió al capdavant del govern espanyol. A més, posarà sobre la taula els pactes d’estat que vol tancar aquesta legislatura, i demanarà el suport dels partits del 155.

La batalla per l’hegemonia de la dreta està servida.