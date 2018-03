Rajoy perd la paciència: tem que la falta de Govern li arruïni el mandat

Mariano Rajoy ha multiplicat en els últims dies les crides als polítics independentistes a formar govern “ja”. El president espanyol té pressa perquè s’iniciï a Catalunya un nou mandat, perquè l’enquistament de la situació ja amenaça la seva continuïtat a la Moncloa, admeten fonts populars. La formació d’un govern a Catalunya i la posterior derogació de l’article 155 era vista com el minut zero cap a la normalització de la política espanyola pel cap de l’executiu. Per això, segons les mateixes fonts, va convocar eleccions immediatament un cop aprovada la intervenció de l’autonomia. Però l’impàs ja fa massa que dura i en aquest temps no només s’han empantanegat els pressupostos, per la negativa del PNB a negociar-los mentre el 155 estigui en marxa, sinó que Ciutadans ha virat l’actitud, i ha deixat de ser una crossa per convertir-se en el líder de l’oposició de facto. L’esperança del president espanyol és que després de la formació de govern es desactivin aquests fronts i el seu partit abandoni l’etapa de depressió que ha encetat, i que li està dificultant, fins i tot, la formació de candidatures per a les municipals i autonòmiques del 2019.

És en aquest context que Rajoy va dir clarament la setmana passada que una candidatura d’Elsa Artadi li semblaria adequada, cosa que li va valer les crítiques de la dreta més inflamada. I, segons les fonts populars, també pel mateix motiu, Rajoy no posaria gaires objeccions a la investidura de Jordi Turull, tot i que fins ara havia mantingut que calia un candidat sense càrrecs oberts amb la justícia.

Els plans del president espanyol passaven perquè a aquestes altures hi hagués un Govern format, i uns pressupostos en vies de negociació. Rajoy confia en el sídel PNB a aquests comptes, perquè hi ha moltes despeses pendents. Però amb el rellotge de la investidura aturat, i la possibilitat d’una repetició d’eleccions en alça, aquests plans corren perill, més quan els bascos no volen implicar-se amb el 155 en marxa. I, tot i que públicament havien dit que els estaria bé governar sense pressupostos i a cop de decret, a la Moncloa són conscients que necessiten uns comptes per desempallegar-se de la por per l’alça de Ciutadans. “Som un partit ciclotímic”, expliquen fonts populars. El raonament és que si li presenten a Albert Rivera uns comptes pactats amb el PNB -amb qui ja es negocia sigil·losament- i que compleixin els requisits que ja havien pactat, no podrà negar el vot favorable, i això els obligarà a tornar a fer de crossa del PP. Aleshores, al partit confien que es revertirà la tendència negativa que els està complicant la formació de llistes a les municipals, per la fuga de càrrecs a Cs. Amb uns pressupostos, i encarant les municipals amb Cs a ratlla, i el flanc català controlat, el president espanyol podrà allargar el mandat fins al 2020, i tornar a presentar-se, com és el seu objectiu.

Tempesta perfecta

En cas contrari, si el bloqueig català s’allarga, i no es poden aprovar els comptes, al PP temen la tempesta perfecta: la debilitat del govern espanyol donaria ales a Cs i s’encararien les municipals i autonòmiques amb males perspectives, que dificultarien la continuïtat de Rajoy. Aleshores, l’oposició interna, de moment a ratlla, tindria arguments de pes per esclatar, i la continuïtat de Rajoy -que a més hauria d’anticipar eleccions si tampoc pot aprovar uns pressupostos el 2019- estaria en un risc seriós.

Una nova setmana de revessos per al PP

El Congrés de Diputats torna avui a l’activitat després de dues setmanes sense plens. I ho fa amb una agenda carregada de potencials revessos per al PP, tant per les votacions com per les citacions a les comissions parlamentàries. Francisco Granados, exconseller de Presidència de la Comunitat de Madrid, mà dreta d’Esperanza Aguirre, i ex secretari general del partit a la comunitat, i el seu antic soci, el constructor David Marjaliza -tots dos considerats els artífexs de la xarxa Púnica-, passaran per la comissió de la caixa B del PP. La setmana passada ja va rebre l’expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps. Tots dos podrien acollir-se al seu dret a no declarar, ja que estan imputats als jutjats.

Però aquest no serà l’únic potencial contratemps per al partit de Mariano Rajoy. Previsiblement, el Congrés tombarà dijous l’esmena a la totalitat presentada a l’intent de derogació de la presó permanent revisable que promou el PNB, i que compta amb el suport de Podem i el PSOE, així com dels partits independentistes catalans. La cambra baixa espanyola farà un pas definitiu cap a la derogació de l’enduriment del Codi Penal.