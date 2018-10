Torra: "Avui s'obre judici contra els dos milions de votants de l'1-O"

Primeres reaccions a la decisió del Tribunal Suprem de confirmar la instrucció del jutge Pablo Llarena i obrir judici oral contra els dirigents que van impulsar l'1 d'octubre. Des de Parlament, president de la Generalitat, Quim Torra, ha apel·lat al president del govern espanyol. "Esperàvem l'arxivament de la causa", ha assegurat, i ha recalcat que "avui no s'obre un judici oral contra nou polítics, sinó contra els dos milions de persones que van votar en el referèndum de l'1-O". Així, destacant la representativitat dels dirigents independentistes processats per rebel·lió, ha avisat l'Estat espanyol que no acceptarà "mai una sentència que no sigui l'absolució". "I si hi ha condemna, ens hi enfrontarem amb la determinació de l'1-O i la força del 3 d'octubre", ha sentenciat.

Per la seva banda, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha mantingut que "no hi ha causa, no hi ha delicte i que, per tant, no hi pot haver condemna". "No ens mourem d'aquí", ha expressat. A més, dirigint-se al president espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que l'únic "gest" que poden considerar com a tal és la retirada de les acusacions. "La resta només són paraules", ha sentenciat.

Pujol ha criticat, a més, que d'acord amb el termini que dona la llei, els escrits d'acusació de la Fiscalia coincideixen amb l'any de presó dels exconsellers Oriol Junqueras i Joaquim Forn. Un cop obert el judici oral, el ministeri públic té cinc dies per presentar els escrits, que són cinc dies hàbils que finalitzen divendres que ve 2 de novembre.

Per la seva banda, el president de grup republicà, Sergi Sabrià, ha valorat la notícia com una "demostració que no existeix la separació de poders": "El govern espanyol va avisar que les acusacions serien cap el 2 de novembre i ja quadra". Els republicans no esperen "cap rebaixa" en els escrits d'acusació contra els dirigents independentistes processats: "Esperaríem que el judici no arribés a produir. Dels escrits d'acusació no esperem res de bo", ha sentenciat: "La farsa continua".

En la mateixa línia que Pujol, que també ha afirmat que "no hi ha separació de poders" a Espanya, ha dit a Pedro Sánchez que "els gestos es fan amb fets" i ha insistit que el fet que s'arribi a fer el judici ja és una "vergonya democràtica".