Sánchez es reunirà amb Casado a la Moncloa dilluns que ve

Després d' estendre la mà al diàleg en la primera sessió de control d'aquesta legislatura, Pedro Sánchez ha citat Pablo Casado a la Moncloa dilluns que ve a les dotze del migdia. Fonts de la Moncloa destaquen que per al govern de coalició el "diàleg amb l'oposició és molt important", com ja "es va posar de manifest" ahir dimecres al Congrés. Des del PP, en canvi, assenyalen que el seu líder recull el guant de la trobada només per "respecte institucional" i amb la intenció que el govern socialista torni a les posicions de "moderació i centralitat" de què s'ha "allunyat" després del pacte amb Podem, ERC i EH Bildu.

Sánchez i Casado es reuniran per primer cop en dos mesos i en un escenari molt diferent. Llavors el president espanyol encara estava en funcions i no havia obtingut l'aval d'ERC per a la investidura, malgrat que ja havia anunciat el govern de coalició amb Unides Podem. El líder del PP va trepitjar la Moncloa després de reunir-se amb el rei i, en roda de premsa, va reclamar que Sánchez plantegés una oferta diferent a la de demanar el seu suport a un govern de coalició amb Unides Podem.

Des del PP lamenten que Sánchez hagi tardat dos mesos en concertar una reunió amb Casado i que abans hagi prioritzat la del president de la Generalitat, Quim Torra. Segons fonts del PP, el líder de l'oposició traslladarà a la reunió la preocupació per la "degradació institucional que s'ha produït durant el mes de govern". En concret, vol abordar la qüestió catalana, així com la situació econòmica i de l'atur.