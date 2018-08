Casado promet a Sánchez una "oposició ferma però responsable" en la "garantia de la unitat d'Espanya"

Tot i les discrepàncies, la primera reunió entre Pedro Sánchez i Pablo Casado a la Moncloa no ha estat ni molt menys de tràmit. El president espanyol ha rebut durant gairebé tres hores al nou líder del PP, i després li ha cedit per "deferència" el faristol de la sala de premsa dels consells de ministres, des d'on Sánchez farà demà a les 12.30h el tradicional balanç de final de curs abans de marxar de vacances. El mateix faristol que fins ara Mariano Rajoy havia cedit a Sánchez com a líder de l'oposició.

Sánchez ha rebut Casado amb un ampli somriure i presumint de ser el nou inquilí de la Moncloa. L'última trobada entre el líder del partit de govern i el líder de l'oposició va ser el maig passat després de l'elecció de Quim Torra com a president de la Generalitat, que precipitava la fi del 155 amb la formació de Govern. Llavors va ser Rajoy qui va rebre Sánchez, poques setmanes abans de la sentència de la Gürtel i del registre de la moció de censura.

Casi 3h de conversación con @pablocasado_ a quien he solicitado una oposición responsable y leal en cuestiones de Estado: migración, política europea, violencia de género o infraestructuras. El objetivo común debe ser avanzar por #España. pic.twitter.com/gOiXWTym76 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 2 de agosto de 2018

"L'objectiu comú ha de ser avançar per Espanya". Aquest ha estat el missatge que li ha transmès Sánchez a Casado en una reunió "llarga" i en què "han parlat i treballat de molts temes", segons fonts de la Moncloa. En aquest sentit, li ha sol·licitat una "oposició responsable i lleial en qüestions d'estat". En un tuit, ha caigut Catalunya en les propostes de pactes d'estat: migració, política europea, violència de gènere i infraestructures.

Casado ha promès a Sánchez una "oposició ferma però responsable" en la "garantia de la unitat d'Espanya". Ja en roda de premsa, ha insistit que per primer cop és el líder de l'oposició sent el president de la força més votada, però s'ha compromès a tenir una "col·laboració lleial" també en la defensa de "l'estat de dret i de les llibertat, del respecte a la Constitució i totes les institucions de l'Estat". A això ha afegit que també seran lleials a l'hora de "garantir la política econòmica", en política internacional, en la lluita contra el terrorisme i els compromisos internacionals en el marc de la ONU, l'OTAN i sobretot la "previsió de pressupost de reforç de defensa".

En la defensa de la unitat d'Espanya, ha transmès a Sánchez que si veu necessari tornar a aplicar l'article 155 a Catalunya, tindrà el suport de la majoria absoluta al Senat. En aquest sentit, ha criticat que el PSOE hagi iniciat un acostament i un diàleg amb la Generalitat i ha demanat al president espanyol que prengui la iniciativa per aplicar el 155, i de forma més exhaustiva si cal, si la Generalitat manté el full de ruta cap a la independència.

El to, però, ha estat molt més conciliador i en cap moment ha acusat Sánchez "d'agenollar-se" davant l'independentisme. "He estat políticament correcte. He dit que me'n vull fiar [del govern espanyol] per no dir que no me'n fio. Cal unir la informació de les dues parts i vull pensar que el govern [espanyol] afrontarà la responsabilitat de no cedir a les pressions", ha assenyalat.

El trumfo dels resultats del CIS

Avui el líder del PSOE rebia el del PP amb un trumfo a la mà: els resultats del primer baròmetre del CIS des que va arribar a la Moncloa i que catapulten els socialistes per primer cop en nou anys fins a la primera força mentre els populars obtenen el pitjor resultat de la sèrie històrica (des del 1996).

540x306 Primera reunió entre Pedro Sánchez i Pablo Casado a la Moncloa. / TÀNIA TÀPIA / ACN Primera reunió entre Pedro Sánchez i Pablo Casado a la Moncloa. / TÀNIA TÀPIA / ACN

Casado, però, ha arribat amb les idees clares: posar sobre la taula el que són línies vermelles amb Sánchez. Tot i les diferències entre la Generalitat i l'Estat en la comissió bilateral de dijous, el PP manté que el govern socialista s'està "agenollant" davant de les peticions dels independentistes. En un tuit durant la reunió, ha defensat que volia abordar "els principals assumptes que preocupen els espanyols: una política d'immigració sense demagògies, que no s'apropin els presos d'ETA, ni cessions al xantatge dels independentistes".

Reunión con @sanchezcastejon para abordar los principales asuntos que preocupan a los españoles como una política de inmigración sin demagogias, que no haya ningún tipo de acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas, ni cesiones al chantaje de los independentistas. pic.twitter.com/wPdsXiWJmj — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 2 de agosto de 2018

A diferència de Casado, que reacciona a la reunió des de la Moncloa, el PSOE ha encomanat a la seva presidenta, Cristina Narbona, que faci balanç de la trobada amb el govern espanyol des de la seu socialista, al carrer Ferraz.

Les similituds entre Sánchez i Casado

Tot i la confrontació a nivell de discurs -i més després del gir antiimmigració del PP-, Sánchez i Casado mantenen moltes similituds. Els dos són líders joves, amb més formació universitària i en llengües que els seus predecessors, que han arribat al capdamunt de vells partits en contra de bona part de l'aparell i a través d'un sistema de primàries.

Per això malgrat la polarització el president espanyol buscava en aquesta trobada vestir Casado de líder de l'oposició enfront a Ciutadans, que manté la mateixa estimació de vot en l'últim CIS que el PP, un 20,4%. Als vells partits els interessa mantenir un bipartidisme fort. El PSOE veu com controla ja l'arc de l'esquerra, amb un Podem enfonsat sense líders -de forma temporal, i el que certifica en l'últim sondeig del juliol és que ha parat de perdre vots pel centre-dreta cap al partit d'Albert Rivera.