Revés europeu al desig de Rajoy de reformar les euroordres

Revés europeu per a Mariano Rajoy. La comissària europea de Justícia, Vera Jourová, ha subratllat aquest divendres que no veu "cap necessitat" de revisar el funcionament de les ordres europees de detenció i entrega per ampliar la llista de delictes que permeten tramitar les extradicions de forma automàtica. Brussel·les tanca la porta així a la petició que aquest mateix dissabte ha traslladat el ministre de Justícia espanyol, Rafael Catalá.

En una roda de premsa des de Brussel·les després d'una reunió amb els ministres de Justícia de la UE, Jourová ha reconegut que hi ha "alguns problemes de naturalesa processal" que en el passat han complicat l'aplicació de l'euroordre, però ha descartat que els canvis que fan falta encaixin amb les peticions que ha fet el govern espanyol.

"Ampliar el catàleg de delictes tampoc resol directament els problemes que els estats membres tenen a l'hora d'aplicar el sistema", ha conclòs Jourová.

El ministre Catalá, doncs, ha fracassat en el seu intent de reformar l'euroordre després que el Tribunal Suprem hagi hagut de fer marxa enrere en la petició de detenció del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, una marxa enrere que, segons ha dit el mateix ministre avui, no ha suposat un "deteriorament" de la imatge d'Espanya davant la resta de la UE.