Riera a Torra: "Entre l'1-O i la ruptura amb l'Estat hi ha una barrera i són vostès"

La CUP ha acusat directament el Govern de ser el responsable de no materialitzar la República: "Entre l'1-O i la ruptura amb l'Estat hi ha una barrera. I la barrera són vostès. Aquest poble finalment guanyarà la independència amb vostès o si cal contra vostès", ha advertit el diputat Carles Riera en un discurs molt crític amb l'executiu posant en relleu que el suport a la investidura del president Quim Torra serà l'única concessió que han fet i els faran els cupaires si no hi ha concreció a l'hora de fer efectiu el mandat del referèndum.

"Cal materialitzar la ruptura amb el règim del 1978, la gent cridava dilluns "desobeeixin o dimiteixin", no siguin un obstacle i segueixin el poble, potser qui no està preparat és el Govern, el PDECat o JxCat", ha denunciat Riera, que ha avisat que mantenen "alçada la targeta vermella". "No comptin amb nosaltres per la governabilitat del país", ha afegit el cupaire. "El moviment republicà es manté intacte i reclama que faci l'acte de sobirania de l'1-O ara, no després de la sentència, el problema és que no tenen cap pla i són la barrera entre l'1-O i l'execució de l'autodeterminació", ha reiterat Torra, que ha avisat que "les claus de les presons les tenen vostès i potser arribarà el moment que els hi demanaran que alliberin els presos polítics".

En un discurs sense concessions i després de recordar que "no s'ha restituït res i que abans de restituir cal destituir el règim del 1978", Riera ha reclamat a Torra que abandoni la via del diàleg amb Madrid perquè el govern espanyol no acceptarà pactar un referèndum d'autodeterminació. "El seu emplaçament a l'Estat ja ha acabat el seu recorregut perquè La Moncloa ja li ha dit que no", ha recordat en al·lusió a la ràpida resposta de la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, que es va tancar en banda ahir un altre cop a acceptar una consulta sobre la independència.

El diputat independentista ha remarcat que la CUP no avala un programa de govern que considera que cal "impugnar de cap a peus" perquè "fins ara no hem vist cap acció del govern per fer efectiva la ruptura amb l'Estat per iniciar el procés de construcció de la República". "Són els administradors de l'autonomia catalana mantenint viu l'engranatge del règim el 1978 i formen part del poblema", ha afegit Riera, que ha denunciat que acatin "l'Estatut, la Constitució i les decisions de la judicatura espanyola".

En aquest sentit, Riera ha lamentat que "no busquin el control del territori i de les infraestructures" i que es dediquin a "refer ponts amb les empreses que van marxar i mantinguin negociacions amb el govern espanyol que ens nega el dret a l'autodetrminació". "En pocs mesos hem passat de veure la retirada dels piolins a la confluència amb els cossos policials de l'estat que ens van reprimir l'1-O".

De fet, el diputat de la CUP ha carregat contra el Govern per les càrregues policials dels darrers dies i ha tornat a reclamar la dimissió del conseller Miquel Buch: "Caldria fer autocrítica per les càrregues policials, ells (en referència als Mossos) sí que van amb la cara tapada i per aquest camí no anirem enlloc", ha deixat clar. Riera, però, ha anat més enllà i ha assegurat que de la repressió "ja se'n ocupen els Mossos, que no són la nostra policia, són cossos de seguretat espanyols per manteir l'ordre autonomic". "Per dignitat plegui conseller Buch, per respecte als que van defensar les urnes, plegui", ha insistit Riera, que ha reclamat determinació per acabar amb els atacs feixistes: "No es pot tolerar el feixisme perquè sinó creix, al feixisme se'l comnat se l'expulsa a la la nostra república", ha defensat Riera, que ha advocat per una reforma profunda dels Mossos que comenci amb la dissolució de la Brimo.

En l'ambit social, la CUP ha reclamat un pla contra la pobresa que inclogui, entre d'altres coses, un parc públic d'habitatge, un salari mínim de 1200 euros, el final dels concerts escolars, un sistema public gratuït des de l'escola bressol fins a la universitat o una xarxa pública i universal de sanitat. "Abans de desobeir prefereixen gestionar les engrunes autonòmiques", ha lamentat Torra, que ha exigit valentia per impulsar polítiques socials que reverteixin en el dia a dia de les classes populars.