EN DIRECTE: Torra amenaça amb deixar caure el PSOE si al novembre no hi ha una proposta de referèndum pactat

No fa ni cinc mesos que Quim Torra va ser investit pel Parlament de Catalunya com el 131è president de la Generalitat però durant aquest temps ja ha assumit que la seva presidència no serà un camí de roses. Sense majoria parlamentària -la CUP ha decidit passar a l'oposició- i amb un discurs que no acaba de superar les contradiccions entre l'objectiu (la República) i la realitat (l'autonomia), Torra ha decidit passar a l'atac des del primer minut quan aquest dimarts a la tarda ha obert el Debat de Política General. "Si no hi ha una proposta per exercir de manera pactada l'autodeterminació de Catalunya al novembre, l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats", ha dirigit directament al president espanyol, Pedro Sánchez.