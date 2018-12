Riera creu que Torra vol tornar a la via unilateral però que les seves actituds no es tradueixen en l'acció del Govern

La CUP creu que Quim Torra vol tornar a la via unilateral però que les seves actituds no es tradueixen en l'acció del Govern. Ho ha assegurat en una entrevista a TV3 en què ha estat preguntat per si la CUP tornaria a facilitar la investidura de Quim Torra. Riera ha afirmat que, vistos els últims mesos, no. Tot i això, ha puntualitzat que el president de la Generalitat "s'ha adonat" que no és possible la via de la negociació amb l'Estat i s'ha acostat a les tesis de la unilateralitat. El problema, ha dit, és que les "actituds de Torra no es tradueixen en les actuacions del govern autonomista".

En aquest sentit, el diputat de la CUP Carles Riera ha avisat Pedro Sánchez que la proposta que agrupa el 75% dels catalans és el referèndum i que els presos polítics no siguin a la presó. Així, ha assegurat que el "problema" es troba en el marc constitucional i estatutari, que és precisament el que proposa el govern del PSOE.

Sobre el consell de ministres del 21-D, Riera ha assegurat que la CUP se sumarà i donarà suport a les mobilitzacions de rebuig que tindran lloc a Barcelona. "És una veritable provocació i un acte colonial de poder", ha afirmat Riera, que ha defensat "disputar políticament i materialment el poder a l'Estat a través de l'ocupació de l'espai públic de forma desobedient". "Forma part d'un procés de conflicte per guanyar l'hegemonia", ha afegit.

D'altra banda, Riera ha defensat que les manifestacions de caràcter feixista s'haurien de prohibir o bé "s'han de situar encapsulades en un lloc que no causin problemes i que no tinguin possibilitats de campar lliurement". Preguntat per si s'han de prohibir mobilitzacions de Vox, el diputat cupaire ha defensat que cal "deixar enrere fenòmens regressius". "Quan els deixes carta de llibertat a aquests moviments, creixen", ha lamentat Riera. Al seu entendre, els Mossos el que han de fer és "limitar i contenir l'actuació dels feixistes". "Impedir que puguin ocupar impunement l'espai públic", ha insistit, però ha advertit que "l'error anterior és que la manifestació s'ha permès en un lloc simbòlic".

Gabriel i les eleccions europees

Riera ha assegurat que Anna Gabriel seria una "excel·lent opció" com a candidata de la CUP a les eleccions europees. Tal com explica avui l'ARA, els anticapitalistes decidiran dissabte si fan el pas i Riera ha advertit que encara no s'està en el moment del debat de decidir el o la cap de llista. Tot i això, ha afirmat que l'exdiputada cupaire està "a disposició del moviment" perquè és una persona molt "transparent" i "lleial" a l'organització.