Rivera: "Arrimadas no salvarà la papereta als separatistes intentant la seva investidura"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha respost aquest dilluns a la ministra de Defensa i secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, que la líder de la formació taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, "no salvarà la papereta als separatistes presentant la seva candidatura a la investidura" com a presidenta de la Generalitat. Així ha rebatut Rivera, en una entrevista a Antena 3, a la demanda dels populars que la candidata de Cs a la Generalitat es presenti a la investidura, encara que resulti fallida, perquè almenys comenci a córrer el termini per a la convocatòria d'uns nous comicis a Catalunya. "Nosaltres hem guanyat les eleccions i ara resulta que hem de salvar-li la papereta als separatistes", ha manifestat.

Segons la seva opinió, l'actual situació de bloqueig es deu a "la maleïda llei electoral", que impedeix que la "majoria social" no independentista no tingui majoria al Parlament, ja que els separatistes, que sí que sumen una majoria, "estan embrancats entre ells i no es posen d'acord". Les afirmacions de Rivera topen amb la crua realitat perquè el partit taronja es beneficiaria de la reforma del sistema al Congrés, però en sortiria malparat al Parlament perdent tres diputats com publica avui l'ARA.

Rivera ha instat les formacions independentistes a formar Govern, però "dins de la llei i de la Constitució", i ha afegit que mentre no ho facin així, Cs donarà suport que se segueixi aplicant l'article 155 de la Constitució a Catalunya. Pel que fa al candidat de JxCat, el president Carles Puigdemont, Rivera ha dit que no es mereix que se segueixi parlant d'ell perquè "té cinc delictes a l'esquena", és un "pròfug de la justícia" i viu en "un món paral·lel "mentre Catalunya segueix paralitzada.

Crítiques al dret a decidir dels bascos

D'altra banda, el líder de la formació taronja ha criticat que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, "elogiï permanentment als nacionalistes bascos" mentre tracta a Cs com el "dolent de la pel·lícula" al veure'l com el seu principal rival electoral. A parer seu, un partit com el PNB, que representa "el 0,6% o el 0,7% dels votants d'Espanya", no pot seguir condicionant els pressupostos generals de l'Estat, que ara es nega a donar suport, sinó que l'acord s'hauria de fer entre formacions constitucionalistes com el PP, el PSOE i Cs.

Rivera, que ha carregat contra l'últim acord sobre la quota basca i contra el "pla Ibarretxe II" que planteja el PNB, que consisteix en introduir el "dret a decidir" a l'Estatut, ha defensat que la relació entre el govern espanyol i el basc ha de ser de "respecte", mantenint la lleialtat institucional i, sobretot, "la igualtat i la solidaritat entre els espanyols".