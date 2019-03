Rivera insta Sánchez a aclarir si va ordenar a l’Advocacia de l’Estat retirar el càrrec de rebel·lió

El líder de Cs, Albert Rivera, ha instat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a "donar la cara" i donar "explicacions públiques" sobre si "va donar instruccions" l'advocat de l'Estat Edmundo Bal perquè "retirés proves" al judici del Procés i "no hi hagués acusació pel delicte de rebel·lió" i, així, "afavorir els seus socis separatistes". "Això em sembla molt greu i li demano a Sánchez que doni explicacions públiques", ha dit.

Rivera s'ha pronunciat en aquests termes en una atenció als mitjans de comunicació a València, abans de visitar la falla de la comissió del Pilar, on ha estat rebut entre xiulets i aplaudiments dels valencians que visitaven en aquest moment el monument faller.

El líder de la formació taronja ha considerat "molt greu" que "la ministra de Justícia, Dolors Delgado, demanés a l'advocat de l'Estat (Edmundo Bal) que retirés les proves perquè no hi hagués acusació per delicte de rebel·lió als polítics separatistes". Segons la seva opinió, "no pot ser que el president de l'Estat estigui demanant a un advocat de l'Estat que retiri proves per afavorir els seus socis separatistes". "Sánchez és la ganga dels separatistes, fins i tot ha utilitzat en aquest cas les institucions de l'Estat per anar en contra de l'Estat", ha reprovat.

D'altra banda, Rivera ha afirmat que se sent "molt orgullós" del projecte i de l'equip que té i, en aquest sentit, ha destacat les noves incorporacions que ha anunciat Cs, com són precisament l'advocat de l'Estat Edmundo Bal –"Un home d'estat i lleial a la Constitució", ha dit– i l'exvicepresident de Coca-Cola Marcos de Quinto –del qual ha destacat que es tracta d'"un directiu de primer nivell del món empresa".

Nega la tupinada a Cantàbria

D'altra banda i preguntat per la denúncia de tupinada en les primàries de Cs a Cantàbria per triar el cap de llista a les eleccions regionals per part del candidat José López, Rivera ha subratllat que la comissió de garanties del partit "ja ha resolt i ha contestat", i "no hi ha res".

"Tothom té dret a recórrer qualsevol elecció quan perd. En aquest cas s'ha resolt el recurs i no hi ha res", ha tancat.