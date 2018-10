Rivera acusa Sánchez de negociar l'indult amb els independentistes catalans

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha etzibat a Sánchez una pregunta clara, passant per alt la pregunta establerta en l'ordre del dia: "Permetrà indults, sí o no?", i sense esperar resposta ha afegit: "I si vostè no em contesta, ja li dic jo que sí".

Sánchez ha evitat contestar la pregunta, malgrat que Rivera li ha preguntat en dues ocasions, amb una resposta clara, però li ha assegurat que cal "bastir ponts i reforçar l'autogovern". Finalment, el president li ha dit: "Centri's i no perdi el nord".

Aquest gir de la formació taronja és substancial perquè, aquests últims dies, semblava que Ciutadans feia un pas altre cop cap al centre deixant de fer pinça amb el PP contra els pressupostos de l'executiu socialista aixecant el bloqueig a la mesa del Congrés.

Un pas al centre que ha durat ben poc. Rivera, en aquesta sessió de control, ha tornat a fer gala del seu discurs dur contra Sánchez, amb Catalunya al centre. El líder de Ciutadans, en un principi, tenia previst preguntar a Sánchez sobre la "situació política" d'Espanya. Finalment, però, ha decidit preguntar-li si "permetrà indults".