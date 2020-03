Rivera torna al focus mediàtic en plena pugna interna a Cs

Després de gairebé quatre mesos apartat de la vida pública, Albert Rivera torna avui al focus mediàtic. Però ja no ho farà amb les sigles de Ciutadans al darrere, sinó amb les de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid. L’expresident del partit taronja té previst anunciar avui a les 11.30 h el fitxatge pel bufet d’advocats Martínez-Echevarría, especialitzat sobretot en lluitar contra les clàusules terra d’hipoteques, segons van avançar ahir El Confidencial i l’ Abc i com va confirmar després el mateix despatx. El moment de la reaparició no és casual: el cap de setmana se celebren les primàries del partit taronja, en què s’enfrontaran la ungida per Rivera per donar continuïtat al partit, Inés Arrimadas, amb el líder dels taronges a Castella i Lleó, Francisco Igea.

Rivera s’ha volgut mantenir al marge de la pugna interna des que va abandonar el partit l’11 de novembre, l’endemà que Cs passés de tenir 57 escons al Congrés de Diputats a només 10, tres menys que Esquerra. Des de llavors no ha fet cap roda de premsa i s’ha centrat en escriure el seu tercer llibre, Un ciudadano libre, que està previst que arribi a les llibreries el 15 d’abril, una setmana abans de Sant Jordi. El llibre ha creat expectació sobre com explicarà la patacada electoral que el va portar a perdre 2,3 milions de vots i 47 escons al Congrés en només mig any.

“Abandono la política, deixo la vida pública per servir altres persones. Els meus pares; la meva filla, que he vist massa poc; la meva parella, que hi ha sigut sempre, i els meus amics, que em veien per la televisió i ja és hora de parlar-hi, de veure’ls”, va dir entre aplaudiments de les seves files l’11 de novembre. Però les últimes setmanes Rivera ha anat preparant el seu retorn a l’altra banda de la política. El Confidencial també va avançar que s’estava ultimant el seu fitxatge per la principal agència de conferenciants d’Espanya, Thinking Heads. Contactada per aquest diari, l’agència ha declinat fer-ne comentaris. Thinking Heads ja porta els expresidents espanyols Felipe González i Mariano Rajoy, així com l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro. Tots els que han abandonat la política però no han deixat d’analitzar-la.

Catorze anys en política

Ara Rivera té intenció de provar sort altra vegada amb l’advocacia, després de no exercir durant més de catorze anys, els que ha estat al capdavant de Ciutadans. Acabat de llicenciar en dret el 2002, va començar a treballar a CaixaBank com a lletrat de l’assessoria jurídica dels serveis centrals de l’entitat a Barcelona, els anys en què hauria militat a les joventuts del PP fins a fundar el partit taronja i començar-lo a presidir el 2006.

La roda de premsa d’avui coincidirà amb l’última reunió de la gestora abans de les primàries de Ciutadans del cap de setmana. Rivera va deixar un partit amb el mínim d’efectius després de mesos de desercions per haver-se tancat en banda amb el PP -i de retruc amb Vox a Andalusia, Madrid i Múrcia- i haver-se negat a pactar amb el PSOE de Pedro Sánchez. Molts dels militants del partit i fins i tot membres de la direcció volen saber què va passar realment durant aquell període que va portar la formació a una patacada electoral històrica. Fonts de Ciutadans assenyalaven ahir que la roda de premsa al Col·legi d’Advocats madrileny és la d’un “militant més” i que en cap cas té pes en l’agenda del dia a dia de la formació.

Rivera se suma així a una llarga llista de càrrecs de la dreta espanyola que han tornat a l’empresa privada després dels últims cicles electorals. De fet, segueix el mateix camí de Rajoy, que va presentar les seves memòries abans del final de l’any, just després de fitxar per l’agència Thinking Heads. Del que té ganes, segons explica el seu entorn, és d’explicar la seva versió de la història.