Rivera promet que si governa el castellà serà llengua vehicular a l'escola pública i privada de tot l'Estat

El president de Ciutadans, Albert Rivera, es va comprometre ahir a garantir que el castellà sigui la llengua vehicular de totes les escoles públiques i concertades del país si el seu partit arriba al Govern després de les eleccions del 28 d'abril. "Si nosaltres governem, l'espanyol serà la llengua vehicular a totes les escoles d'Espanya. I a qui no li agradi, que s'aguanti, perquè és el que diu la Constitució", ha declarat Rivera al Congrés durant la reunió del grup parlamentari de Ciutadans.

En la seva intervenció, Rivera va explicar que Espanya té "la sort" de tenir llengües cooficials, però, al seu parer, les famílies no haurien d'escollir entre aquestes llengües i "la llengua comuna". En aquest sentit, va destacar el dret dels ciutadans "a utilitzar aquesta llengua" o el dret dels pares "que els seus fills s'eduquin en aquestes llengües".

En un tuit, la líder de Cs, Inés Arrimadas, va defensar que "l'espanyol i l'anglès" seran llengües "vehiculars a tota Espanya" juntament amb les cooficials. Tot i que Rivera no ho va aclarir en la seva intervenció al Congrés, Arrimadas va recuperar el discurs habitual de Cs, que defensa el model trilingüe.

Cuando Cs gobierne,español e inglés serán lenguas vehiculares en toda España (junto a cooficiales en sus CCAA) y la alta inspección educativa tendrá las herramientas para acabar con el adoctrinamiento. Basta ya de Gobiernos PP-PSOE mirando hacia otro lado👇 pic.twitter.com/ViHAjM0UMP — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 19 de febrero de 2019

Rivera va defensar la "trajectòria i autoritat moral" del partit que presideix per defensar aquesta posició, una idea que, al seu parer, el PP i el PSOE "no poden" defensar perquè són les formacions que han provocat la situació actual a Catalunya. Així, va aclarir que Ciutadans "no farà com Rajoy", a qui va acusar d'enviar, amb la coneguda com a Llei Wert, els alumnes que volien estudiar en espanyol a col·legis privats, "amb vergonya i amagant per darrere".

També es va referir a l'exministre d'Educació del PP, Íñigo Méndez de Vigo, i a la seva successora socialista, Isabel Celaá, per acusar-los de guardar l'informe sobre adoctrinament a Catalunya que va fer l'Alta Inspecció Educativa, en el qual es tractava aquest tema.