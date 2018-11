Rivera homenatja la Guàrdia Civil a Altsasu i centenars de persones hi responen amb una protesta contra el "feixisme"

La plataforma España Ciudadana ha triat Altsasu per homenatjar aquest migdia el cos de la Guàrdia Civil. La tria no era casual: en aquesta localitat navarresa fa dos anys van ser agredits dos guàrdies civils en una baralla en un bar. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha recordat en un discurs els agents agredits: "No podem permetre homenatges als agressors. Hi ha vencedors i vençuts. Els vencedors són els demòcrates i els vençuts els agressors". Els nois d'Altsasu implicats en la baralla de fa dos anys van ser condemnats a entre 2 i 13 anys de presó per delictes d'atemptat a agents de l'autoritat, lesions, desordres públics i amenaces.

Rivera ha llançat una crida a derrotar el "nacionalisme", i ha demanat als constitucionalistes "reconstruir el projecte comú espanyol". Precisament, a l'acte hi han participat dirigents del PP i de Vox. Durant els parlaments de Rivera i de la resta de persones que hi han intervingut –entre les quals hi havia l'escriptor Fernando Savater i la víctima d'ETA Beatriz Sánchez–, s'han sentit xiulets, sons de sirenes i repics de campanes de l'església, situada a la plaça on s'ha fet l'acte d'homenatge a la Guàrdia Civil.

Abans de començar, centenars de persones han protestat pels carrers d'Altsasu contra l'acte organitzat per la plataforma. Un fort dispositiu policial, integrat per agents de la Policia Foral i de la Guàrdia Civil, s'ha desplegat pels carrers del poble per evitar incidents entre els assistents a l'acte i les persones que s'han congregat al voltant de la plaça dels Furs.

540x306 La Policia Foral ha separat els manifestants contraris a l'acte d'España Ciudadana a Altsasu / EFE La Policia Foral ha separat els manifestants contraris a l'acte d'España Ciudadana a Altsasu / EFE

Un cordó integrat per veïns d'Altsasu ha intentat mantenir la calma i evitar igualment que es produís cap mena d'incident. Els moments de més tensió s'han viscut quan, poc després de les 11 del matí, han començat a arribar al poble els assistents a l'acte organitzat per España Ciudadana, molts dels quals amb banderes espanyoles i cridant "Visca Espanya, visca la Guàrdia Civil". Els crits han rebut com a resposta xiulets i lemes com "Fora d'aquí" i "Fora feixistes".

Paral·lelament, l'assemblea de veïns d'Altsasu, en una altra plaça, ha organitzat amb activitats lúdiques i culturals un espai "pels drets i les llibertats", i en un tercer indret del municipi s'han citat grups de joves que, en manifestació i vigilats per la Policia Foral, han arribat prop de la plaça on es feia l'acte d'España Ciudanana per mostrar-hi el rebuig.