Rivera ja prepara el terreny per a una aliança postelectoral amb el PP i Vox

Un cop trencat a Andalusia el tabú de pactar amb la ultradreta, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va arrencar aquest divendres la llarga precampanya fins al 28 d’abril posant les cartes sobre la taula. La principal: que ja no fa mala cara a possibles pactes amb Vox si aquest és el preu per arribar a la Moncloa. En la seva primera roda de premsa després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, formalitzés la dissolució de les Corts i la convocatòria d’eleccions, Rivera va difuminar encara més les línies vermelles amb Vox que havia dibuixat a Andalusia.

Quan encara falten dos mesos i mig per a la cita amb les urnes, el líder de Ciutadans va esforçar-se a marcar distàncies amb el PSOE -amb qui va descartar qualsevol pacte postelectoral perquè els vol veure a l’oposició com a càstig per la seva relació els últims mesos amb l’independentisme- i va adobar el terreny d’un pacte de les tres dretes.

Tot i negar-se a valorar el paper que pot tenir Vox en la política espanyola després de les eleccions, Rivera va insistir una vegada i una altra en subratllar que els únics partits amb els quals posa un “cordó sanitari” són aquells que volen “liquidar Espanya”. Així, el líder de Ciutadans va voler diferenciar entre “arribar a acords amb populistes des de la discrepància” i fer-ho amb aquells que “han intentat fer un cop d’estat al teu país”.

Sense amagar la seva satisfacció per la fi de la legislatura de Sánchez -el mandat més breu de la democràcia-, Rivera va aplaudir la convocatòria d’eleccions perquè permetrà als espanyols “votar un nou president i una nova majoria”, i va assegurar -avançant el que serà, amb tota probabilitat, un dels eixos de la seva campanya- que el que està en joc a les urnes és impedir que el PSOE pugui governar i “fer un govern Frankenstein 2 amb els separatistes i Pablo Iglesias de vicepresident”.

El PP promet amabilitat a Cs i Vox

També el líder del PP, Pablo Casado, va afanyar-se a fer una dicotomia en clau catalana de la cita amb les urnes. Segons ell, el que es decideix el 28 d’abril és si Espanya està dirigida per un govern que “negociï amb Quim Torra” o per un que estigui liderat pels populars i que apliqui immediatament l’article 155 de la Constitució a Catalunya. Una suspensió de l’autonomia que, va avançar, seria més llarga que la que va decretar l’expresident espanyol Mariano Rajoy.

Casado, que a diferència de Rivera sempre ha avalat desacomplexadament els acords amb Vox, va ser encara més explícit que el líder de Ciutadans a l’hora d’establir les bases d’un futur tripartit de dretes. Així, va avançar que d’aquí al 28 d’abril té la intenció de no criticar ni el partit taronja ni el de Santiago Abascal, ja que, va dir, són formacions on hi pot haver exvotants del PP que ell aspira a recuperar.

Qui no va tenir necessitat de referir-se als seus potencials socis va ser Vox. Conscient que condiciona tot l’escenari polític sense necessitat ni tan sols de sobreexposar-se, Abascal es va limitar a fer un post al seu perfil de Twitter en què celebrava el final d’una legislatura “infame”, cofoi perquè “Espanya, altre cop, ha sigut més forta que els seus enemics”, i vaticinava que el 28 d’abril “reconquerirà el seu futur”.

Amb l’horitzó d’un acord a tres bandes cada cop més clar, les tres dretes agrupades fa una setmana a la plaça Colón de Madrid ja tenen l’objectiu que volien: eleccions anticipades a Espanya.