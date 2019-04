Rivera supera Casado en el seu particular duel per atacar Sánchez

"Aquí haurem de posar no un detector de mentides, sinó un detector de veritats". Amb aquesta frase Pedro Sánchez va voler desacreditar els atacs en tromba que va rebre per part de Pablo Casado i Albert Rivera. I és que el debat de TVE es va convertir en un pols entre els dos candidats conservadors per veure qui colpejava amb més eficàcia a Sánchez. I en aquest particular concurs el guanyador va ser Albert Rivera, que va repartir dards a tort i a dret, fins i tot al mateix Casado, del qual no va amagar que és el seu preferit per pactar. Un govern del PSOE amb Ciutadans sembla una opció llunyana després del debat.

Com era d'esperar, la qüestió catalana va monopolitzar gran part del debat, fins i tot quan es tractaven qüestions econòmiques.Tant Casado com Rivera van acusar Sánchez de voler pactar amb els independentistes ("els que volen trencar Espanya"), i de tenir a punt l'indult per als líders catalans que estan sent jutjats al Tribunal Suprem. "El senyor Sánchez porta la paraula indult escrita al front", va dir Rivera, que va intentar desestabilitzar el candidat socialista amb interrupcions i passant-li fotografies.

"Està clar que els indultarà perquè ja ha pactat amb ells el referèndum. Vostè no dona la talla, i permet que l'humilien a casa seva quan rep Torra amb un llaç groc", va clamar Casado. Però aquí Sánchez tenia un cop amagat, i després de recordar les 127 iniciatives parlamentàries que el PP i Bildu han votat junts al Parlament basc li va preguntar: "De quin color té vostè les mans tacades?". Aquí Casado va semblar descol·locat, una sensació que es va repetir més d'un cop al llarg del debat.

"No pot ser que Espanya estigui pendent de Torra", va cridar Rivera, que va resumir al màxim el seu missatge quan va dir que votar Ciutadans és "votar sí a Espanya" i votar el PSOE és "votar no a Espanya". I va voler jugar la carta emotiva quan va dir que el dia que es va declarar la independència al Parlament "se'm saltaven les llàgrimes perquè es donava un cop d'estat a la meva terra". Sánchez no va picar l'ham va fer una defensa genèrica de la "diversitat d'Espanya". El més explícit va ser Pablo Iglesias, que tot i no fer cap referència al referèndum, es va limitar a demanar "una mica de diàleg, una mica d'empatia, i menys insults i menys sobreactuació". Al llarg del debat la tònica va ser la mateixa. dreta intentant col·locar el tema català en el centre i l'esquerra esquivant-lo.

El candidat de Cs, pressionat per les enquestes a la baixa, va sorprendre també amb un atac contundent al candidat del PP, Pablo Casado, en l'àmbit econòmic. "On era vostè quan es va aprovar la major pujada de l'IRPF i de l'IVA amb Montoro? Jo l'hi diré: votant". I encara va reblar el clau amb un cop directe on al PP li fa més mal, la corrupció. "Sap vostè on és el miracle econòmic del PP? És a la presó", va dir Rivera brandant la famosa fotografia en què es veu un policia introduint Rodrigo Rato en un cotxe policial posant-li la mà al cap.

Casado va evitar el cos a cos amb Rivera. Va optar per ignorar-lo. En canvi va atacar un i un altre cop "l'esquerra", des de Felipe González a Sánchez, passant per Zapatero, culpant-los de tots els mals de l'economia espanyola. "És molt fàcil, quan governa el PSOE creix l'atur i quan ho fa el PP baixa".

Per la seva part, el cap de cartell de Podem, Pablo Iglesias, va optar per contrarrestar el discurs de la dreta acudint cada vegada a la Constitució i els seus articles de contingut social. "Aquí hi ha gent que es diu constitucionalista però després no vol saber res d'alguns articles", va dir Iglesias. I va posar dos exemples: l'article que defensa una fiscalitat "justa i progressista" i el dret a una "remuneració suficient". En general Iglesias va adoptar un to pedagògic i va retreure als candidats de dretes la seva "sobreactuació". I a Sánchez el va burxar per no descartar d'entrada un pacte amb els taronges.

Pedro Sánchez va agrair el suport d'Iglesias a les seves mesures socials, mostrant la seva predilecció per un pacte d'esquerres, i es va dedicar a evitar entrar en l'agenda conservadora i va optar per colar els seus temes estrella amb peticions de vot als joves que es mobilitzen contra el canvi climàtic i amb el feminisme. Sánchez es va mostrar còmode, situat entre Casado i Rivera, i parlant de "les dretes" i acusant Rivera d'"abraçar l'extrema dreta". "Quina decepció!", va lamentar. El candidat socialista no va cometre cap error greu, i això li va permetre sortir viu i afrontar amb bones perspectives el debat d'avui a Atresmedia.

Rivera, en canvi, va actuar amb molta agressivitat i va mostrar totes les seves cartes: un govern encapçalat per ell amb el suport del PP. I en cap cas un pacte amb el PSOE: "Fer fora Sánchez és una emergència nacional", va subratllar. La seva estratègia va anar encaminada a recuperar els vots cap a Vox i el PP, i en cap cas a seduir el votant moderat. Casado es va mostrar perplex per l'agressivitat de Rivera. "Crec que cap dels nostres votants ho estan entenent", li va dir en un moment determinat, l'únic en què va abandonar l'estratègia d'ignorar al líder taronja.