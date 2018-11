Marlaska demana no donar un "altaveu excessiu" a les accions d'Arran

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha demanat aquest divendres no donar un "altaveu excessiu" a les accions d'Arran, que avui ha llançat boles de pintura a la comissaria de la Policia Nacional de Terrassa després que dimecres pintés la casa familiar del jutge Pablo Llarena a Sant Cugat del Vallès. Grande-Marlaska ha negat que hi hagi una "preocupació important" dins de l'executiu de Pedro Sánchez sobre el tema i ha defensat la "confiança" i "la coordinació exemplar" entre els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

"Aquests successos desgraciadament passen, però també s'han posat en marxa la persecució dels fets i les mesures de prevenció", ha assenyalat, i ha recordat que a principis de setmana es van detenir dues persones imputades per l'agressió de dos policies a finals de setembre a Barcelona. "Nosaltres treballem per generar seguretat", ha conclòs durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.

Mentre el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) alerta sobre la situació a Catalunya i demana "protegir" els jutges i els magistrats i "perseguir" els "criminals" de les pintades, el govern espanyol s'esforça a minimitzar les accions.

El consell de ministres, que no ha estat presidit aquest divendres per Pedro Sánchez -de viatge oficial a la cimera iberoamericana de Guatemala-, ha tingut un important component electoralista, coincidint en el primer dia de campanya de les andaluses. Grande-Marlaska ha anunciat un important paquet de mesures per al Camp de Gibraltar, valorat amb un total de 1.000 milions d'euros. Es tracta d'inversions que afecten un total de vuit ministeris. Les principals són el reforç de les plantilles de la Policia i la Guàrdia Civil amb un total de 7 milions d'euros durant aquest 2018 -ja estaven en vigor des del segon semestre- així com la creació de tres nous jutjats amb 12 noves places de fiscals especialitzats en la lluita contra la droga i el crim organitzat. El ministre de l'Interior ha negat que les mesures s'hagin pres pensant en les eleccions i ha argumentat que ho fan ara perquè cal implementar les del 2019 i també perquè hauria quedat lleig que ho fessin en l'anterior consell de ministres a Andalusia.

Presentació dels pressupostos

Al seu torn, la ministra portaveu, Isabel Celaá, ha obert per primera vegada la porta a no presentar els pressupostos generals de l'Estat, després de les informacions dels últims dies. Ha dit que es mantenen en el "pla A" de treballar "dia i nit" en els comptes per aconseguir el suport per presentar-los, però ha introduït per primer cop la variable de no acabar presentant-los. "Seguim treballant, però serà el consell de ministres el que prengui una decisió. Seguim en el pla A", ha assenyalat en resposta a la multitud de preguntes sobre el tema que han llançat els periodistes.

Preguntada sobre la possibilitat de "resistir" fins al 2020 sense comptes, un terme que ella mateixa va utilitzar, Celaá ha dit que reconeixen que hi ha "dificultats des del primer dia" per esgotar la legislatura, però ha defensat que no són només 84 diputats, sinó que compten amb la "majoria absoluta de la moció de censura". Ha respost així al líder de Podem, Pablo Iglesias, que avui ha plantejat la possibilitat que es convoquin eleccions generals a Espanya dos mesos abans de les municipals i europees del 26 de maig. "Les dificultats les reconeixem des del primer dia, però no som 84, som més: els de la moció de censura tenim una majoria absoluta al Congrés", ha dit, i ha recordat que "l'obligació de qualsevol govern és mantenir-se" i que Iglesias és "lliure de fer les manifestacions que consideri oportunes".

La proposta dels aforaments, en dues setmanes

Celaá també ha anunciat que d'aquí dues setmanes el consell de ministres abordarà la proposta de reforma de la Constitució per limitar els aforaments. Des d'ahir a la nit té sobre la taula l'informe encarregat al Consell d'Estat que avala la proposta anunciada per Sánchez a finals setembre. La proposta que farà la Moncloa, però, serà molt limitada i mantindria l'aforament al diputats del Congrés, els senadors i els membres del govern espanyol en l'exercici de les seves funcions. Tots els casos relacionats amb la corrupció continuarien al Suprem. Durant el dia d'ahir, el ple del Consell d'Estat va avalar, gairebé amb unanimitat, la proposta de reforma de la Constitució de Sánchez. Només un dels consellers va votar en contra de la reforma i l'informe, que es va enviar immediatament al govern espanyol.

La intenció del govern espanyol és enviar l'informe del Consell d'Estat a les Corts d'aquí dues setmanes perquè s'iniciï el debat sobre la reforma, per a la qual cal el suport de dues terceres parts tant del Congrés com del Senat. És a dir, el PP és imprescindible.