Arran llança boles de pintura a la comissaria de la Policia Nacional de Terrassa

Arran ha tornat a actuar aquest divendres i ho ha fet davant la comissaria de la Policia Nacional de Terrassa. Alguns membres de l'organització han llançat boles de pintura vermelles i negres a la porta de la façana de l'edifici i Arran ha publicat el vídeo a les xarxes socials. "Primer ens detenen tres companyes, ahir els feixistes de Ciutadans ens denunciaven per delicte d'odi. Des d'Arran respondrem a la repressió amb acció directa. Si ens toqueu les companyes, ataquem les comissaries", han assegurat a través de Twitter.

👉Primer ens detenen a 3 companyes per participar al #HoliNoPassareu

👉Ahir els feixistes de Ciutadans ens denunciaven per Delicte d'Odi



✊Des d'Arran respondrem a la repressió amb ACCIÓ DIRECTA!



🔥SI ENS TOQUEU A LES COMPANYES, ATAQUEM LES COMISSARIES🔥



💣NO PASSARAN💣 pic.twitter.com/GoZnN7ofOU — Arran Terrassa💡 (@arranterrassa) 16 de noviembre de 2018

Aquesta nova acció arriba després que dimecres membres d'Arran pintessin de groc la porta del domicili del jutge del Tribunal Suprem que ha instruït la causa per rebel·lió al Tribunal Suprem contra els líders independentistes. Un fet que va motivar una denúncia per delictes d'odi i de danys presentada per la cap de files de Cs, Inés Arrimadas, aquest dijous davant la Fiscalia Provincial de Barcelona.

Les pintades de dimecres no van comptar amb l'aval de part del moviment independentista, principalment del Govern. El president de la Generalitat, Quim Torra, va condemnar l'acció i va assegurar que estava en contra de "qualsevol tipus de violència", i la consellera de Justícia, Ester Capella, també va assenyalar que "és evident que no és [un acte] compartit" per l'executiu, per bé que el va descriure com un " fet aïllat".