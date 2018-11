Capella: "Com que no vivim en una república, no puc fer el que faria si fos ministra d'una república"

"Si jo fos ministra, no tindríem presos polítics". Ho ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio la consellera de Justícia, Ester Capella, que ha afirmat que en una república catalana el Codi Penal seria "diferent". "Si poguéssim decidir què va passar l'octubre [del 2017], és evident que cap persona privada de llibertat no ho estaria ni els exiliats ho serien", ha assenyalat Capella. Preguntada per la possibilitat d'obrir les presons, la consellera ha afirmat que és una persona que toca de "peus a terra". "Com que no vivim en una república no puc fer el que faria si fos una ministra d'una república", ha subratllat.

La consellera de Justícia ha defensat que els presos polítics puguin acudir al judici en llibertat perquè, en cas contrari, això "genera indefensió". "Serà un judici llarguíssim. Hauran de llevar-se molt d'hora, anar amb els furgons policials, les estones als calabossos...", ha apuntat Capella, que malgrat que ha afirmat que la ministra de Justícia, Dolores Delgado, no pot decidir res sobre això, sí que ha assegurat que hi parlarà per mirar de "tenir cura de les persones i que estiguin en les millors condicions per abordar el judici".

L'exdiputada d'ERC al Congrés ha insistit que els presos polítics catalans tenen "el mateix règim de visites que totes les persones que es troben privades de llibertat". La consellera de Justícia ha reiterat que les visites institucionals només tenen límit en funció de l'agenda dels presos i ha tornat a fer una crida a aquells que denuncien "privilegis" que els visitin als centres penitenciaris per comprovar-ho. "És mentida tot el que diuen", ha assenyalat Capella, que ha apuntat que la seva "obsessió" és garantir els drets dels presos, de qui ha subratllat que l'única privació és la de la llibertat.

D'altra banda, Capella considera la pintada d'Arran al domicili de Pablo Llarena un "acte aïllat" i ha assegurat que és "evident que no és compartit". "El moviment independentista es caracteritza perquè és cívic i pacífic i té altres maneres d'expressar-se que no passen per assenyalar les persones", ha afirmat. En canvi, Capella ha apuntat que les "agressions feixistes i la ultradreta ja no són aïllats".