Torrent carrega contra Ciutadans: "El seu problema no és la independència, és la democràcia"

Les respostes a la denúncia de Ciutadans contra el president del Parlament, Roger Torrent, i els membres de la mesa de JxCAT i ERC no s'han fet esperar. Torrent ha publicat un tuit en què critica la formació taronja per una persecució del "debat polític" a la cambra. El president del Parlament ha afirmat que el problema de Ciutadans "no és la independència, és la democràcia". Els afectats per la denúncia de suposada prevaricació són Roger Torrent, el vicepresident primer de la cambra, Josep Costa (JxCat), el secretari primer, Eusebi Campdepadrós (JxCat), i la secretària quarta, Adriana Delgado (ERC).

Els mateixos que retiren símbols als carrers persegueixen el debat polític al #Parlament. El seu problema no és la independència, és la democràcia. https://t.co/ZNSIw3XXJN — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 13 de agosto de 2018

Una altra de les respostes ha arribat de part del president de la Generalitat, Quim Torra, que ha defensat la tasca que es fa al Parlament, on ha assegurat que es parla, es discuteix i es vota. També ha mostrat el seu suport als membres afectats de la mesa. Per la seva banda, el president del PDECat, David Bonvehí, ha reclamat en unes declaracions a Europa Press que Cs "es posi d'una vegada a fer política", i ha demanat a la formació taronja que deixi de judicialitzar-la.

En el Parlament de Catalunya parlem. I discutim. I votem. De tot. És aquí on rau la sobirania del poble de Catalunya. Gràcies President @rogertorrent VP @josepcosta @ECampdepadros @adrianadelgadoh. Al vostre costat pel que calgui. I endavant, sempre endavant. https://t.co/ZKT7QShL64 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 13 de agosto de 2018

ERC també ha mostrat el seu suport als membres de la mesa. La seva portaveu, Marta Vilalta, ha escrit en un tuit que "al Parlament s'hi ha de poder parlar i debatre de tot", i ha afegit que "no fer-ho és carregar-se la democràcia i la llibertat d'expressió". La portaveu republicana ha volgut mostrar el seu "absolut suport" a tots els membres afectats.

El president del grup municipal d'Esquerra Republicana a Barcelona, Alfred Bosch, ha mostrat la seva indignació en un tuit. "Cs tancaria tothom que deixi discutir d'allò que no els agrada", ha escrit el dirigent republicà, que també ha mostrat el seu suport als afectats per la denúncia de la formació taronja.