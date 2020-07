Iceta acusa Torra de "manca de lleialtat" amb l'Estat en la gestió del coronavirus

En les primeres dues hores i mitja del ple del Parlament sobre el coronavirus s'han escoltat nombroses crítiques al govern espanyol de la mà del president Torra i d'altres consellers del Govern com Miquel Buch i Alba Vergés. Quan arribat el torn del líder del PSC, Miquel Iceta, ha assumit el paper de defensar l'executiu de Pedro Sánchez i ho ha fet passant a l'atac. El socialista català ha acusat la Generalitat de "manca de lleialtat" amb l'Estat en tota la gestió de la pandèmia i ha negat que se li hagin recentralitzat les competències.

"L'actuació del Govern ha estat més guiada per la confrontació que per la millora de la seva gestió", ha lamentat Iceta. Com havia fet un minuts abans Ciutadans, el líder del PSC ha considerat que Torra ha projectat la resposta al coronavirus com una nova manera per impulsar la seva "agenda independentista". Per el líder socialista, la Generalitat "no té rival" a l'hora "d'espolsar-se les responsabilitats, enumerar greuges i buscar excuses".

El diagnòstic dels socialistes catalans sobre els darrers quatre mesos és que el Govern s'ha instal·lat massa en la "reclamació" permanent a l'Estat i massa poc en "l'autoexigència". Així, Iceta li ha demanat a Torra que a l'hora de pensar d'on sortiran els recursos per lluitar contra la crisi pensi també en els "recursos propis" de la Generalitat i no només amb la llista de demandes que li ha plantejat avui a l'Estat. Per una banda, s'ha mostrat disposat a ajudar l'executiu català a l'hora d'aconseguir recursos de Madrid -aprofitant la seva connexió amb el PSOE-, però també ha exigit que no es demanin "impossibles".

Així, el PSC ha estès la mà al Govern i ha assegurat que participarà en la "reconstrucció" de Catalunya, però no ha fet una oferta explícita per negociar els pressupostos del 2021. Sí que li ha demanat a Torra que presenti les modificacions pressupostàries "com més aviat millor" i no a finals de més. "Li dic amb un punt de pressió fraterna", ha ironitzat.

No sembla que la crisi hagi suposat un acostament del PSC amb el Govern ni viceversa, que porten una legislatura marcada pels retrets i la falta d'acords. També s'ha pogut veure com els socialistes ja treballen amb l'escenari de que hi haurà eleccions aviat a Catalunya. Iceta ha demostrat entomar-ho amb ganes però també ha advertit a Torra que mentre no hi hagi comicis segueix sent el president i ha de fer "la seva feina".

Els comuns i la CUP critiquen la petició de 5.000 milions al MEDE

La presidenta de Catalunya en Comú-Podem, Jéssica Albiach, s’ha mostrat sorpresa pel préstec que Torra vol demanar al MEDE de 5.000 milions d’eruos "justament quan es fan les negociacions sobre el fons de reconstrucció europea". "És fer el joc a Àustria i Holanda", ha afirmat. Albiach ha carregat contra la gestió de la pandèmia de la Generalitat i ha proposat canvis en matèria sanitària i educativa per fer front a la crisi social i econòmica fruit de la pandèmia. La líder dels comuns al Parlament ha tornat a demanar la convocatòria d’unes eleccions anticipades. "Calen eleccions perquè la ciutadania ha de decidir en quina clau es fa la reconstrucció", ha defensat.

En el seu discurs, Albiach també ha apuntat directament a ERC per demanar-li que s’avinguin a pactar uns pressupostos progressistes a tot l’Estat. "Li demanem a ERC que no s’esborri dels pressupostos", ha demanat. A més, també s’ha dirigit al PSC, a qui li ha recriminat que s’oposi a un impost a les grans fortunes. "Els hi va semblar poc la reforma fiscal i ara no volen la taxa covid per les grans fortunes", ha recriminat. Els comuns han incorporat aquest impost en la seva proposta econòmica per a la sortida de la crisi econòmica, tot i que el PSOE i Unides Podem van aparcar-lo en les conclusions de la comissió de reconstrucció del Congrés.

Com Albiach, el diputat de la CUP Carles Riera també ha recriminat la decisió de Torra de demanar un préstec de 5.000 milions d'euros al Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE). "És una decisió molt errònia", ha afirmat Riera. El diputat cupaire considera que aquesta petició va "associada a retallades i a una major intervenció de la nostra economia pública". Riera ha carregat contra la gestió del Govern de la pandèmia i ha assegurat que si la Generalitat no hagués aplicat retallades prèvies en els serveis públics, la crisi no hagués estat tan greu.

A més, el diputat cupaire també ha criticat l’acció de govern de l’executiu de coalició estatal, a qui li ha retret que no hagi derogat la reforma laboral i no hagi tirat endavant l’impost a les grans fortunes. "El govern més progressista de la història té límits i debilitats", ha afirmat. Carles Riera també ha aprofitat la seva intervenció per carregar contra la taula de diàleg: "És una pista d'aterratge cap un nou encaix en l'Estat espanyol". El diputat anticapitalista ha acusat l'Estat de "recentralitzar competències" i "militaritzar els carrers" aprofitant la pandèmia i ha demanat que l'independentisme busqui "nous acords i estratègies compartides" per tornar a exercir l'autodeterminació.

Discurs de la "unitat"

Abans que Iceta, la líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, ha insistit en el discurs de la "unitat" que la formació ha mantingut al llarg de tota la pandèmia del covid-19. Però malgrat les seves crides a sumar per "salvar vides i ocupació", la dirigent taronja no s'ha estalviat els retrets al president Quim Torra, a qui ha acusat de "negar-se a mirar de front" la "Catalunya real" més enllà del Procés. "L'independentisme no mata el virus", ha etzibat la diputada, després que Torra hagi afirmat que si Catalunya fos independent s'hagués comptat amb més recursos per fer front a la crisi sanitària.

Buscant consolidar el gir que la formació ha fet a Madrid també al Parlament, Roldán ha passat del seu posicionament habitual d'oposició frontal al govern de Torra (a qui abans del covid definia com a "expresident" degut a la condemna TSJC) i ha reivindicat Cs com un partit de "centre polític i moderat" i ha defensat un "pacte per a la reconstrucció" a Catalunya. "Salvar vides i ocupació és la nostra prioritat, i ho hem de fer pels que pensen com nosaltres i els que no, els independentistes i els que se senten catalans i espanyols", ha dit.

651x366 Lorena Roldán aquest migdia al Parlament / ACN Lorena Roldán aquest migdia al Parlament / ACN

"Què més ha de passar perquè vostès deixin d'intentar enfrontar-nos?", ha preguntat la diputada a Torra: "Això no va de separatistes ni de constitucionalistes, hem cedit les nostres propostes, les idees que tenia Cs". Roldán ha tret pit dels acords de la líder del partit a Madrid, Inés Arrimadas, i ha insistit que "els autònoms s'estan beneficiant de les mesures que Cs ha arrencat al govern d'Espanya".

Roldán ha acusat el Govern d'alguns errors en la resposta a la pandèmia, com ara el fet que inicialment el 061, el telèfon de contacte per a les persones que sospitessin estar contagiades de coronavirus, fos de pagament. També ha lamentat la manca de control inicial dels casos i ha acusat l'executiu d'haver reaccionat tard. "El separatisme és expert en malgastar els recursos, però la manera en què malgasten el temps i les legislatures és de jutjat de guàrdia", ha sentenciat.

Així, Roldán també ha fet una crida a la resta dels partits de l'oposició. "O bé mirem el passat de confrontació o bé el futur", ha asseverat: "Hem d'estar units, i només així podem contribuir a salvar vides". Així, ha anunciat la presentació per part de Cs d'un "pla de contingència davant de possibles rebrots perquè es pugui estar preparat".

Per uns pressupostos del 2021 de consens

El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, s’ha ofert per negociar els pressupostos del 2021, però ha demanat que siguin uns comptes "moderats, útils i pragmàtics". Tot i la mà estesa, Carrizosa ha admès que no confien en aconseguir uns pressupostos de "consens". "Demanarem esforços inequívocs perquè siguin de consens i per començar, han de treure molts xiringuitos", ha afirmat. Abans d’arribar a aquesta hipotètica negociació per uns pressupostos de l’any que ve, Carrizosa ha demanat que els departaments de la Generalitat tinguin "preparada una contingència pel possible rebrot".

A més, el diputat taronja ha recriminat la posició del PSC, que considera que es posa "de perfil" per no "incomodar el Govern". En aquest sentit, ha demanat al líder socialista, Miquel Iceta, que "busqui consensos que incloguin PSC i PP" per tal de plantar cara a l'independentisme. Així, ha demanat fer una "oposició lleial als catalans".

El PP critica la gestió de la pandèmia

Per la seva banda, el diputat del PP Santi Rodríguez ha censurat de dalt a baix la gestió del Govern de la pandèmia del covid-19 i ha afirmat que el seu partit té la sensació "que durant la pandèmia el Govern ha actuat com un pollastre sense cap". Els populars consideren que per sortir de la crisi es necessiten tres elements: més política social, més impuls de l'economia i "menys Procés". "En tres paraules, salut, treball i convivència", ha resumit. També s'ha preguntat si la Generalitat té "el material" necessari en el cas que hi hagi un rebrot del virus. Rodríguez ha acabat el seu discurs tornant a demanar que Torra convoqui eleccions.