Rovira assegura des d'Estremera que Junqueras valora positivament el pas al costat de Puigdemont

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha sigut aquest divendres al centre penitenciari d'Estremera. L'endemà del pas al costat de Carles Puigdemont, la número 2 dels republicans ha visitat el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, quan es compleixen quatre mesos del seu empresonament. "Junqueras valora la decisió de Puigdemont perquè creu que és una aproximació a posar fi al 155, a posar-nos a treballar i a acabar amb el bloqueig", ha explicat a la sortida en declaracions a La Sexta. De fet, el mateix Junqueras havia reconegut en una entrevista a Telecinco que Puigdemont no podria ser un president efectiu per a Catalunya i en diverses ocasions s'havia mostrat partidari de les cessions individuals per al projecte col·lectiu.

Rovira ha subratllat que el projecte que volen impulsar "no va de noms" sinó que és "social" amb l'objectiu de "construir un país millor, més net, més just i més al servei dels ciutadans". El primer pas és recuperar les institucions i els republicans consideren que la decisió de Puigdemont juga a favor d'aquesta fita. "Tenim bloquejades iniciatives socials com la renda garantida de ciutadania i la nostra responsabilitat és arribar a un acord i treballar des de les institucions", ha insistit.

El pas al costat de Puigdemont porta associada la candidatura de Jordi Sànchez a la presidència de la Generalitat. Aquest divendres, el portaveu dels republicans ha recordat que, si seguissin en la lògica del govern legítim -principal promesa electoral de JxCat- li pertocaria al vicepresident, és a dir, a Junqueras, optar a la investidura. En tot cas, fonts del partit assumeixen que aquesta lògica s'ha perdut i que ara cal treballar en la nova proposta, que encara no ha estat consensuada amb ells.

"Avui es compleixen quatre mesos d'una presó preventiva sense judici i injusta, però Junqueras segueix ferm i fort", ha remarcat la secretària general d'Esquerra abans de tornar a Catalunya.