Rovira acusa el PSOE d'haver fet "de crossa" de l'extrema dreta

Esquerra Republicana vol situar la partida de les eleccions generals del 28 d'abril a Catalunya com una dicotomia: o guanya el PSC o guanyen els republicans. Per això els dirigents d'ERC s'esforcen cada dia a situar els socialistes al bloc del 155, encara que, a la vegada, hagin d'admetre que l'única opció possible per a la investidura és el PSOE. En el míting central dels republicans, que han celebrat a l'inici de la campanya per la coincidència amb el dia de la República, ERC ha obviat qualsevol mà estesa i ha apujat el to contra el PSOE.

La secretària general del partit, Marta Rovira, ha sigut la més dura, acusant els socialistes de ser "la crossa" de l'extrema dreta. "No us equivoqueu amb el PSOE, que ha tapat la corrupció, que no vol emprenyar les elits, que ha sigut la crossa del 155. Ara us vindran amb una solució política quan n'han tingut l'oportunitat durant 9 mesos", ha afirmat en un missatge emès des de Ginebra. Ha reblat l'argument acusant-los d'haver fet el joc a l'extrema dreta, un punt al qual també s'ha referit el vicepresident del Govern, Pere Aragonès: "O guanyem nosaltres o la guanyen els que s'acovardeixen davant de la dreta i per una manifestació a la Plaza Colón convoquen unes eleccions i trenquen les negociacions. Som el millor antídot de l'extrema dreta perquè som el màxim enemic".

ERC vol captar els "socialistes catalanistes que voten amb el nas tapat", com repeteix en cada acte el número 2 de la candidatura, Gabriel Rufián. "Els coneixeu perfectament, gent propera que vota un partit que va tenir unes sigles glorioses però que li fa tant de mal i tant de fàstic veure una selfie amb l'Albiol [se la va fer Miquel Iceta el 8 d'octubre del 2017]. Voten el seu partit amb el nas tapat. I moltes vegades en algun moment de les nostres vides hem votat amb el nas tapat", ha reivindicat Rufián, que creu que l'independentisme que defensa ERC no és un problema per atraure aquest elector: "Vine si vols. Si comparteixen el valor de la democràcia i la justícia social, ens és igual la bandera que tinguin al balcó o al cor".

El líder del partit i candidat a les eleccions, Oriol Junqueras, és al centre de tot el missatge. Absent per l'empresonament, però omnipresent com a argument de campanya. Rufián, que ahir va visitar-lo a Soto del Real, ha traslladat un missatge que busca cobrir un altre flanc, el vot útil independentista: "Us demano que envieu un missatge al món. Que l’independentisme guanyi les pròximes generals, que ERC guanyi les pròximes generals, guanyeu les eleccions als meus carcellers. Fem-ho".

En el dia de la República, ERC ha presumit de passat i de ser el partit que la va proclamar el 14 d'abril del 1931. Hi ha incidit el president del Parlament, Roger Torrent. "Som baules d'una cadena republicana, formem part d'un projecte que ve de lluny però va lluny. De Macià a Junqueras, d'Irla a Forcadell", ha proclamat Torrent, que ha promès que el president del partit podrà exercir de diputat tot i estar a la presó: "Ara se'l trobaran al Congrés. Us imagineu la cara que faran?"