Rovira crida els militants d'ERC a convertir la "ràbia" pels empresonaments en la "força" per guanyar el 21-D

"En aquests moments tan difícils, us vull fer arribar un missatge de serenitat i d’esperança". Amb aquest encapçalament, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, s'ha dirigit aquest divendres en una carta que ha avançat 'Nació Digital' i a la qual ha tingut accés l'ARA dirigida a la militància del partit, l'endemà de l'empresonament del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i de tres consellers més vinculats al partit, Dolors Bassa, Raül Romeva i Carles Mundó. "Convertim la ràbia, la indignació i el dolor en la força per vèncer i desempallegar-nos definitivament d'aquest estat fallit".

Les eleccions del 21-D són l'escenari per demostrar aquesta "força", segons la dirigent republicana, que considera "il·legítims" els comicis, però també creu que són la "millor via" sobre la taula per "defensar la República i respondre democràticament al front del 155". La secretària general dels republicans considera que l'empresonament dels vuit consellers demostra que Espanya és "un estat fallit i demofòbic". "Per ells, pel Jordi Cuixart i el Jordi Sànchez, també empresonats injustament, per les seves famílies i amics, hem d’estar més units i determinats que mai i no defallir en els nostres objectius i conviccions", afegeix.

Rovira també lamenta que al segle XXI l'Estat torni a assemblar-se al "franquisme" que ERC va combatre durant dècades i afirma que "s'ha d’interpel·lar amb urgència tots els demòcrates perquè reaccionin, perquè impedeixin que això passi al cor d’Europa al segle XXI". "Per això faig meves les paraules de l’amic Oriol: hem de seguir sumant i sumant, construint una gran força política al servei de la llibertat i la justícia. Que segueixi sent un exemple d'honestedat, de rigor, de bones persones", afegeix.