Rovira assegura que va proposar suspendre el referèndum durant l'1-O i que Puigdemont s'hi va negar

Marta Rovira va proposar suspendre el referèndum el migdia de l'1 d'octubre en veure la violència policial. Ho va fer en una reunió convocada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, integrada per diversos dirigents independentistes que durant l'interrogatori al Tribunal Suprem, la secretària general d'ERC no ha concretat. Segons fonts presents en la declaració, la republicana ha explicat que el seu posicionament no va rebre cap suport, tampoc de Puigdemont, que va considerar que hi havia massa gent al carrer concentrada als col·legis electorals. Segons Rovira, Puigdemont va adduir que desconvocar el referèndum a mitja votació hauria provocat més enfrontaments.

Ara fa unes setmanes, la dirigent d'Esquerra ja va fer unes observacions similars al programa Preguntes Freqüents de TV3, on va explicar que la violència amb què havia actuat la policia al matí de l'1 d'octubre va fer que alguns dels responsables del referèndum es plantegessin la seva suspensió. D'haver-se produït, doncs, la suspensió no s'hauria fet per seguir les advertències del Tribunal Constitucional, sinó davant la possibilitat que seguissin les agressions als col·legis electorals.

Segons fonts jurídiques, la número 2 dels republicans també ha apuntat que la declaració d'independència del 27-O va ser una manifestació de voluntat política que tenia caràcter simbòlic, perquè tothom sabia que no tindria cap efecte i que quedaria suspesa.Tot i això, els grups parlamentaris de JxSí i la CUP havien aprovat unes setmanes abans la llei de transitorietat jurídica que, en teoria, hauria de guiar els primers passos de la República Catalana.

Rovira ha quedat en llibertat sota fiança de 60.000 euros després d'haver-se desvinculat de qualsevol comitè estratègic del referèndum i d'haver negat que ella participi actualment del nucli que negocia la investidura i la configuració del Govern. En les darreres setmanes, Rovira ha desaparegut de la primera línia política i ha delegat en persones de la seva confiança la representació d'ERC en les negociacions, tot i que fonts del partit asseguren que continua coordinant l'estratègia del partit. De fet, segons fonts jurídiques, Rovira hauria dit que només s'ha reunit dues vegades amb Puigdemont des que és a Brussel·les, una per rebutjar la idea de repetir la coalició de JxSí per a les eleccions i l'altra per descartar que ER participés en el bloqueig de la sessió constitutiva del Parlament, tal com proposava JxCat. Rovira també hauria dit segons aquestes fonts que no té previst veure mai més a Puigdemont.

Dret dels diputats a expressar lliurement les opinions

A la sortida, ha fet declaracions als mitjans de comunicació que s'aplegaven a les portes del Tribunal Suprem. "Hem defensat que (els diputats) podem expressar les opinions dels ciutadans de Catalunya, en virtut de les normes democràtiques", ha assenyalat. En l'interrogatori, la republicana ha respost les preguntes de la fiscalia i del magistrat. En canvi, no ha contestat a l'acusació popular.

La líder republicana també ha negat l'existència d'un comitè estratègic i s'ha desvinculat de les anotacions a l'agenda de Josep Maria Jové, que ha circumscrit a les "percepcions" personals de l'exnúmero 2 d'Oriol Junqueras a la vicepresidència del Govern. La republicana ha asseverat que va signar el full de ruta independentista el març de 2015 i que va intentar assistir a totes les reunions a les quals Carles Puigdemont la va convocar, però ha negat ser ponent de la llei de transitorietat jurídica.