Rull, Turull i Sànchez demanen recusar quatre magistrats que jutjaran la causa del Procés

La defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull ha enviat un escrit de recusació adreçat a la sala penal del Tribunal Suprem per demanar que s'apartin quatre magistrats del tribunal que ha de jutjar la causa del Procés. Concretament, sol·licita la recusació de Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez i Luciano Varela Castro. Recorda que els encausats tenen dret a tenir un tribunal "imparcial" i que no tingui cap "prejudici aparent" respecte als fets denunciats i la culpabilitat dels acusats. El lletrat Jordi Pina recorda que tots quatre estaven a la sala que va admetre a tràmit la querella de l'ex fiscal general, José Manuel Maza, el 31 d'octubre passat i que la querella es referia als mateixos fets per als quals seran jutjats. Apunta que, tot i que en aquell moment no van fer valoracions, creu que és "inevitable" que per admetre-la a tràmit s'efectuessin "valoracions jurídiques" sobre la tipificació dels fets. En aquell moment, la fiscalia ja apuntava a la rebel·lió, la sedició i la malversació.

El lletrat de Sànchez, Rull i Turull considera que el relat que va fer el ministeri públic llavors s'ha mantingut "pràcticament inalterable" en la interlocutòria de processament sense que la instrucció hagi suposat cap "canvi rellevant". Per tot plegat, addueix que els magistrats no poden garantir que seran imparcials a l'hora d'enjudiciar la causa, també pel fet que formen part del mateix òrgan judicial (el Suprem) que el jutge instructor i la sala que ha revisat els recursos. En l'escrit, a més, anuncia que tenen la voluntat si cal d'anar al Tribunal d'Estrasburg perquè analitzi aquesta situació.

D'altra banda, el lletrat també ha presentat un altre escrit al Tribunal Constitucional demanant-li que habiliti el mes d'agost per agilitzar la tramitació de recursos d'empara pendents que afecten Rull i Turull. Li recorda que el Suprem sí que ha habilitat aquest mes i li demana que actuï en el mateix sentit.