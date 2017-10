Rull anuncia l'adjudicació de 10 obres a carreteres amb l'etiqueta #Seguim

Mentre el Govern no es pronuncia oficialment sobre l'ordre de destitució decretada pel govern espanyol, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha fet aquest dissabte una piulada des del seu compte personal de Twitter en què recorda l'adjudicació aquest divendres de 10 obres de millora de la xarxa viària, i l'acompanya amb l'etiqueta #Seguim.

Ahir vam adjudicar deu obres de millora de la xarxa viària per valor de més de 9'5M€. Les més rellevants a l'LP3322, C12, C55 o C28 #Seguim — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 28 de octubre de 2017

Rull explica que aquestes obres estan valorades en més de 9,5 milions d'euros i les més rellevants són a la LP-3322, la C-12, la C-55 i la C-28. Tant ell com la resta de consellers van ser destituïts ahir pel consell de ministres, cessament que s'ha publicat a les últimes hores en el 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE).

Mascarell no es dona per cessat

Ferran Mascarell, delegat del Govern a Madrid, també destituït pel govern espanyol, ha explicat a RAC1 que no es dona per destituït. "Que jo sàpiga no he incomplert res", ha afirmat, i ha dit que no sap per "quina motivació" ha estat "suprimit" el seu càrrec. És per això que assegura que aquest cap de setmana parlarà amb les persones que el van "nomenar", que són les que el podrien destituir.

Per tot plegat ha insinuat que estudiarà denunciar la seva destitució com a delegat del Govern a Madrid. Segons ha explicat en aquesta mateixa entrevista a RAC1, considera que les resolucions que s'han pres al Senat amb l'aprovació de l'article 155 són "manifestament inconstitucionals".

Per això no descarta que "hi pugui haver alguna denúncia en un moment o altre". Mascarell ha remarcat que la República que es va proclamar ahir al Parlament és "inqüestionable" i ha assegurat que en els pròxims dies continuarà havent-hi "milers de persones que aspiren a una societat diferent" a Catalunya.