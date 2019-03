SCC vol dirigir-se als catalanoparlants que són "els grans damnificats del Procés"

Societat Civil Catalana vol canviar el seu discurs i dirigir-se als catalanoparlants que "són els grans damnificats" del Procés que "creien que anar a Ítaca els sortia gratis" però "els costos són molt alts". Les noves propostes, entre les quals hi ha la creació de la Plataforma d'Afectats pel Procés (PAP), encara s'estan debatent i es presentaran a l'assemblea de l'entitat el 29 de març. Ho ha explicat el president de Societat Civil Catalana (SCC), Josep Ramon Bosch, que ha anunciat també que el seu càrrec té "data de caducitat", ja que a finals de maig s'escollirà una nova presidència i junta directiva. Així, la presidència de Bosch es convertirà en la més breu de la història de l'entitat, amb cinc mesos de durada, tot i que ja la va presidir entre el 2014 i el 2015.

Encara que s'esperava que Bosch retornés a SCC amb el seu discurs més bel·ligerant, ha acabat moderant el discurs de José Rosiñol, destituït per suposades irregularitats que el president de SCC desmenteix. Bosch va generar polèmica per unes declaracions en què apostava per no tornar a aplicar el 155, a les quals l'entitat va respondre amb un comunicat per rectificar el seu posicionament. A TV3, ha admès que va rebre "moltíssims insults" i ha volgut matisar les seves paraules. "L'article 155 ens va anar molt bé", assegura Bosch, que considera que va evitar que les empreses marxessin perquè els va donar garanties jurídiques. Tot i així, acusa els partits que defensen la seva aplicació d'entrar en un "joc electoral" i considera que "banalitzar el 155 és un gran error": "S'ha d’aplicar quan la legalitat no es compleixi i Torra està complint la llei", ha assegurat.

Sobre el nou document que presentaran a l'assemblea de l'entitat, Bosch ha explicat que se centra en un "relat propositiu d'Espanya", que creu que els catalans no han tingut. Hi ha propostes com fer de Barcelona "la cocapital d'Espanya", defensar el corredor mediterrani, involucrar catalans al govern espanyol i "reforçar la catalanitat del catalanisme", a més de recosir la societat catalana, que consideren dividida.

Bosch lamenta el "gran engany" que assegura que han patit els independentistes i que ha afectat Catalunya, Espanya i Europa. Un engany que creu que està evidenciant el judici al Procés, en què s'està dient que "no hi havia cap república preparada". El president de SCC ha anunciat també que demà presentaran una demanda contra Quim Torra per exigir la retirada dels llaços grocs del Palau de la Generalitat i de les conselleries.

Bosch relaciona Vox amb l'independentisme

El president de SCC s'ha desmarcat dels partits polítics, especialment de Vox, que ha relacionat amb l'independentisme. "Vox és un partit fill del carlisme basc, catòlic i tradicionalista, que podria ser el carlisme de Puigdemont", ha dit Bosch, que considera que tant el partit d'ultradreta com l'independentisme són "nacionalismes molt arrelats a la tradició, a la terra i al mon rural". En aquest sentit, ha recorregut als articles polèmics de Torra i de Junqueras i els ha acusat de fer discursos xenòfobs, a més de citar les declaracions racistes de l'expresident d'ERC Heribert Barrera. Bosch, que ha defensat que SCC no va anar a la manifestació de Cs, PP i Vox a Colón perquè no aniran mai a una manifestació convocada per partits polítics, ha dit que SCC no té cap mobilització convocada perquè no vol "tensionar el carrer".