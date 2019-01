Rosiñol s'acomiada de la presidència de SCC i lamenta que no s'"entengués" la seva aposta pel diàleg

José Ramón Bosch ha fet la seva primera aparició davant dels mitjans com a nou president de SCC acompanyat del destituït José Rosiñol i del president de transició a l'entitat fins a la seva arribada, Álex Ramos, un dels representants del sector crític amb Rosiñol. Amb aquesta escenificació, Bosch busca erigir-se com el candidat de consens entre les dues parts en conflicte. Tot i les reticències a donar detalls sobre la batalla interna, Bosch ha negat (a diferència del que s'havia filtrat als mitjans) que els motius de la destitució de Rosiñol fossin irregularitats econòmiques, i ha admès que les discrepàncies eren d'estratègia política. "La nostra missió en aquest any llarg, intens, va ser intentar trobar aquesta via de sortida dialogada –ha reivindicat Rosiñol en la seva última intervenció pública–. Hi ha hagut discrepàncies per decisions que portaven a espais de diàleg i de centralitat política que no es van entendre, no em vaig explicar bé".

L'ala dura de l'organització antiindependentista considerava Rosiñol ( com va avançar l'ARA) massa tou després de la seva aposta per la "distensió" del carrer i que demanés reunions amb dirigents independentistes com el president Quim Torra, el president del Parlament, Roger Torrent, o l'ANC. Al seu torn, la cúpula de Joves SCC va dimitir en bloc a causa, entre altres coses, del seu descontentament amb una direcció que els demanava no exaltar els ànims amb protestes a les universitats. D'altra banda, Bosch ha admès que el canvi a la presidència del govern espanyol també ha tingut repercussió en el si de l'entitat: "Hi havia sensibilitats molt diferents sobre com encarar aquesta nova etapa", ha dit.

"SCC és una entitat transversal, el punt mig entre les diferents sensibilitats és complicat de trobar", ha reblat al seu torn Ramos (socialista), que ha evitat fer més comentaris sobre les seves diferències amb Rosiñol, de qui era vicepresident. Amb tot, Bosch ha recordat que la seva candidatura ha obtingut els vots d'una majoria de l'assemblea (el 67%) i ha insistit que va comptar amb el suport de Rosiñol com a figura de consens o via intermèdia entre els dos sectors. En un primer moment, Rafael Arenas es va postular per al càrrec, però va topar amb el descontentament de Rosiñol, que va decidir tornar-se a presentar a la presidència de l'entitat, provocant que Arenas no obtingués els suports necessaris. En canvi, Rosiñol va retirar-se en el cas de Bosch, que avui ha fet bandera del posicionament dialogant amb "tots els sectors" del seu antecessor en el càrrec.

"És evident que hem de parlar –ha recalcat–: Tenim molt clar el nostre discurs sobre la necessitat de fer un relat positiu d'Espanya". En aquest sentit, ha admès que SCC s'ha caracteritzat per interposar "denúncies i querelles i judicialitzar" el conflicte català: "No és bo, hi ha d'haver un relat d'Espanya molt positiu a Catalunya", ha conclòs. A més, s'ha definit com un "catalanista" dins d'Espanya.