Sabrià referma la negativa d'ERC als pressupostos de Sánchez per la falta de "moviments cap als presos i el judici"

Tot i que el primer secretari dels socialistes, Miquel Iceta, ha condicionat la negociació del seu partit pels comptes de la Generalitat al suport d'ERC i el PDECat als pressupostos generals de l'Estat (PGE), els republicans es mantenen ferms. Així ho ha manifestat el líder d'Esquerra Republicana al Parlament, Sergi Sabrià, que ha refermat la negativa del partit a aprovar els pressupostos de Sánchez. Una decisió que ha justificat perquè el govern espanyol no ha fet "cap moviment en referència als presos i als judicis" ni tampoc ha impulsat "un debat de fons" sobre la situació política a Catalunya.



Així s'ha expressat el republicà aquest dijous en una entrevista a Europa Press, en què ha reconegut la intenció d'ERC de "ser molt clars per evitar confusions i marcar les condicions des del primer moment". En aquest sentit, Sabrià ha lamentat que l'executiu de Sánchez "no s'hagi mogut ni a escala nacional ni a escala repressiva". "¿Són conscients de la situació d'ERC, amb el seu president a la presó i la seva secretària general a l'exili?", ha reflexionat el republicà. I ha sentenciat: "¿Són motius suficients per tombar uns pressupostos? Jo crec que sí".



ERC, per tant, manté no tan sols la negativa a aprovar els pressupostos, sinó també el rebuig a admetre'ls a tràmit. Una decisió que frenaria d'entrada el recorregut parlamentari dels comptes de Sánchez. "Si volen tenir marge per a les esmenes, també caldria que realitzessin uns moviments que, avui, no existeixen", ha advertit Sabrià.

No obstant això, el president del grup republicà ha reconegut que els comptes de Sánchez "no són uns mals pressupostos", i que ofereixen "oportunitats" per als ciutadans. Segurament, ha matisat, gràcies a "la intervenció de Podem". Ara, Sabrià ha indicat que Madrid pot tirar endavant aquestes mesures a partir de reials decrets, com és el cas de la pujada del salari mínim interprofessional (SMI).