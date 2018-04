Sallent organitza un festival solidari per donar suport a Anna Gabriel

La plataforma Sallent Respon i la campanya Free Anna Gabriel han organitzat un festival solidari el cap de setmana del 4 i 5 de maig per recaptar diners per a la caixa de solidaritat de l'exdiputada de la CUP, exiliada a Suïssa, i de la resta de membres del Govern i dirigents independentistes represaliats. L'acte, que es farà a Sallent, la seva localitat natal, comptarà amb una dotzena de concerts, una zona d'acampada i diverses activitats.

Aquest cap de setmana solidari s'estén a la resta d'encausats, com remarquen des de la plataforma, perquè entenen que el seu cas no és aïllat i que s'engloba en la "macrocausa contra l'independentisme". Així, les dues jornades s'organitzen per defensar els drets civils, la llibertat d'expressió i contra la repressió i amb l'objectiu de donar suport a Gabriel "a nivell econòmic, emocional i jurídic".

"La resposta", com s'ha batejat l'acte, comptarà amb les actuacions de Xavi Sarrià, Joan Garriga, Zoo, Gossos, Ebri Knight, Smoking Souls, Strombers, Pirats Sound Sistema, Yacine, Juantxo Skalari, Auxili i El Diluvi. L'entrada d'un dia costarà 15 euros (20 la solidària) i els abonaments per assistir-hi els dos dies 25 euros (30 els solidaris). Els beneficis obtinguts es destinaran a la caixa de resistència amb Anna Gabriel.

Els organitzadors denuncien que Gabriel "està patint una persecució política" i consideren que "no està descartat que sigui acusada d'un delicte de rebel·lió o de sedició" i mentre duri el processament "no podem estar segurs de quin és el seu futur i si hi ha les condicions perquè pugui tornar a cas". Per tot plegat, alerten de "la persecució política" que pateix i remarquen que no assumiran "cap renúncia ni acatament" per respondre "amb determinació i claredat l'estratègia repressiva de l'estat que vol fer callar l'Anna i la resta d'encausades".

La plataforma Sallent Respon, que aplega veïns, entitats i col·lectius del municipi per donar suport a Gabriel, ja va organitzar el 24 de febrer un acte de suport a l'exdiputada de la CUP, que va reunir 600 persones. La plataforma assegura que preveu organitzar noves activitats de suport "per fer difusió del cas tant a nivell català com internacional".